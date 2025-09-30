Topo

Esporte

Corinthians termina o mês com onda de lesões musculares entre titulares

Memphis Depay reage durante jogo entre Athletico e Corinthians na Copa do Brasil - Hedeson Alves/AGIF
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/09/2025 05h30

O Corinthians convive com uma onda de lesões musculares no seu elenco ao longo deste mês de setembro.

Problemas musculares

Quatro jogadores titulares tiveram problemas musculares desde o início do mês: Raniele, Memphis, Garro e André Ramalho. Deles, apenas o volante já voltou a jogar — ele teve um problema no músculo posterior da coxa esquerda.

Memphis se recupera de um edema muscular na coxa direita — antes, teve uma lesão muscular de grau 2 no mesmo local, em agosto.

O caso mais recente é o de André Ramalho, que teve um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Ele e Memphis estão de fora do jogo contra o Internacional, amanhã, pelo Brasileirão.

Não teremos o Memphis, tampouco o André Ramalho nesse momento. O Memphis ainda não tocou em bola. Nós estamos no aguardo dessa transição que está existindo, acompanhando o processo diariamente e na expectativa de uma recuperação mais rápida. Dorival Júnior

Rodrigo Garro sentiu um problema muscular na panturrilha antes do jogo contra o Fluminense, em 13 de setembro. A expectativa é de que o camisa 8 volte a atuar na segunda quinzena de outubro.

Corinthians vem de série mais leve de jogos

O time paulista jogou apenas nos finais de semana nas últimas duas semanas. Apenas André Ramalho se machucou em meio à sequência mais tranquila de partidas.

As semanas anteriores foram mais puxadas. O Corinthians entrou em campo alternando jogos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. Raniele e Garro se machucaram durante essa sequência, e Memphis sentiu o problema no jogo seguinte após a Data Fifa com a seleção da Holanda.

O DM do Corinthians ainda tem mais dois nomes: André Carrillo e Charles. O peruano se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, e o camisa 35 trata dores no joelho direito.

