Corinthians aumenta jejum em casa e iguala marca de ano do rebaixamento

O Corinthians perdeu para o Flamengo de virada no último domingo e aumentou um incômodo jejum como mandante no Campeonato Brasileiro. Agora, são sete jogos consecutivos sem vencer pela competição na Neo Química Arena.

Neste período, o Timão obteve quatro empates e três derrotas - apenas 19% de aproveitamento. O time de Dorival Júnior foi superado por Flamengo, Bahia e Red Bull Bragantino e empatou com Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro e Vitória.

A última vitória da equipe alvinegra em casa, diante da Fiel Torcida, foi há quatro meses atrás, no dia 18 de maio deste ano. Na ocasião, o Corinthians bateu o Santos, por 1 a 0.

Marca de ano do rebaixamento

Com a sequência negativa, o Corinthians igualou uma marca de 2007, ano em que foi rebaixado para a Série B. Aquela havia sido a última temporada que o clube ficou sete jogo seguidos sem vencer em casa.

Na oportunidade, o Timão foi derrotado por Atlético-MG, Paraná Clube, Fluminense, São Paulo e Flamengo, e não saiu do empate contra Palmeiras e Náutico.

Compare as sequências do Corinthians

2007

Corinthians 1 x 1 Atlético-MG

Corinthians 0 x 0 Paraná Clube

Corinthians 0 x 1 Palmeiras

Corinthians 1 x 1 Fluminense

Corinthians 1 x 1 São Paulo

Corinthians 0 x 3 Náutico

Corinthians 2 x 2 Flamengo

2025

Corinthians 0 x 0 Vitória

Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino

Corinthians 0 x 0 Cruzeiro

Corinthians 1 x 1 Fortaleza

Corinthians 1 x 2 Bahia

Corinthians 1 x 1 Palmeiras

Corinthians 1 x 2 Flamengo

Próximo jogo do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

(26ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela