Corinthians aumenta jejum em casa e iguala marca de ano do rebaixamento
O Corinthians perdeu para o Flamengo de virada no último domingo e aumentou um incômodo jejum como mandante no Campeonato Brasileiro. Agora, são sete jogos consecutivos sem vencer pela competição na Neo Química Arena.
Neste período, o Timão obteve quatro empates e três derrotas - apenas 19% de aproveitamento. O time de Dorival Júnior foi superado por Flamengo, Bahia e Red Bull Bragantino e empatou com Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro e Vitória.
A última vitória da equipe alvinegra em casa, diante da Fiel Torcida, foi há quatro meses atrás, no dia 18 de maio deste ano. Na ocasião, o Corinthians bateu o Santos, por 1 a 0.
Marca de ano do rebaixamento
Com a sequência negativa, o Corinthians igualou uma marca de 2007, ano em que foi rebaixado para a Série B. Aquela havia sido a última temporada que o clube ficou sete jogo seguidos sem vencer em casa.
Na oportunidade, o Timão foi derrotado por Atlético-MG, Paraná Clube, Fluminense, São Paulo e Flamengo, e não saiu do empate contra Palmeiras e Náutico.
Compare as sequências do Corinthians
2007
- Corinthians 1 x 1 Atlético-MG
- Corinthians 0 x 0 Paraná Clube
- Corinthians 0 x 1 Palmeiras
- Corinthians 1 x 1 Fluminense
- Corinthians 1 x 1 São Paulo
- Corinthians 0 x 3 Náutico
- Corinthians 2 x 2 Flamengo
2025
- Corinthians 0 x 0 Vitória
- Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino
- Corinthians 0 x 0 Cruzeiro
- Corinthians 1 x 1 Fortaleza
- Corinthians 1 x 2 Bahia
- Corinthians 1 x 1 Palmeiras
- Corinthians 1 x 2 Flamengo
Próximo jogo do Corinthians
- Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Situação na tabela
- Corinthians: 12ª colocação, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)
- Internacional: 15º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e dez derrotas)