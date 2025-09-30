Topo

Esporte

Contra o Vasco, Palmeiras busca evitar marca negativa inédita em 2025

30/09/2025 06h00

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de evitar uma sequência de derrotas inédita na temporada.

Desde julho de 2024, quando perdeu três jogos consecutivos para Fluminense, Vitória e Flamengo, todos pelo Brasileirão, a equipe comandada por Abel Ferreira não acumula mais de uma derrota seguida.

Nesta temporada, o Verdão contabiliza apenas nove derrotas, nenhuma em sequência, e busca manter essa estabilidade para seguir na briga pelo topo da tabela.


Com 49 pontos, o clube ocupa a terceira colocação, pressionado pelos resultados recentes: perdeu para o Bahia e viu o Flamengo ampliar a vantagem na liderança após bater o Corinthians.

O retrospecto recente do Palmeiras como mandante também é um trunfo para manter a "falta" da sequência negativa. Nos últimos dez jogos em casa, o Verdão perdeu apenas um, com mais dois empates e sete vitórias.

Por outro lado, o Vasco soma três derrotas, três empates e quatro vitórias nas últimas dez partidas fora de casa. Além disso, o Palmeiras não perde para o Vasco há quase dez anos: nos últimos seis confrontos, venceu quatro e empatou dois.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Rivalidade em alta! Técnico de Ankalaev desdenha do jogo de Alex Poatan

Bontempo diz estar em fase final de recuperação e revela expectativa para retorno no Santos

Corinthians aumenta jejum em casa e iguala marca de ano do rebaixamento

Contra o Vasco, Palmeiras busca evitar marca negativa inédita em 2025

Análise: insosso, São Paulo mostra que sentiu o golpe após queda na Libertadores

São Paulo amarga mais baixas e repensa 3 zagueiros sem 'fórmula mágica'

Palmeiras: Lesão aquece briga, e Abel tem 4 nomes para vaga de Evangelista

Timidez em público e vida na fazenda: o que Amigão fazia longe das câmeras

Corinthians estoura cota da Nike e apura destino de materiais esportivos

Time da Flórida negocia para ser casa da seleção na Copa e espera sorteio

Amigão viveu 500 dias com cicatriz 'profunda' diante da morte de Antero