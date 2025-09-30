Contra o Vasco, Palmeiras busca evitar marca negativa inédita em 2025
O Palmeiras se prepara para enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de evitar uma sequência de derrotas inédita na temporada.
Desde julho de 2024, quando perdeu três jogos consecutivos para Fluminense, Vitória e Flamengo, todos pelo Brasileirão, a equipe comandada por Abel Ferreira não acumula mais de uma derrota seguida.
Nesta temporada, o Verdão contabiliza apenas nove derrotas, nenhuma em sequência, e busca manter essa estabilidade para seguir na briga pelo topo da tabela.
Com 49 pontos, o clube ocupa a terceira colocação, pressionado pelos resultados recentes: perdeu para o Bahia e viu o Flamengo ampliar a vantagem na liderança após bater o Corinthians.
O retrospecto recente do Palmeiras como mandante também é um trunfo para manter a "falta" da sequência negativa. Nos últimos dez jogos em casa, o Verdão perdeu apenas um, com mais dois empates e sete vitórias.
Por outro lado, o Vasco soma três derrotas, três empates e quatro vitórias nas últimas dez partidas fora de casa. Além disso, o Palmeiras não perde para o Vasco há quase dez anos: nos últimos seis confrontos, venceu quatro e empatou dois.