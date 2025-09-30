Conte pede conselhos aos repórteres durante crise de lesões do Napoli

(Reuters) - O Napoli vai para o jogo da Liga dos Campeões contra o Sporting ainda lutando contra lesões que reduziram bastante suas opções na defesa, levando o técnico Antonio Conte a pedir ideias aos repórteres durante a coletiva de imprensa desta terça-feira.

A equipe de Conte não contou com Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera na derrota de domingo por 2 x 1 para o Milan, quando o técnico estreou Miguel Gutierrez e Luca Marianucci.

Este último não foi incluído na lista de convocados do Napoli para a Liga dos Campeões.

"É inevitável que, quando surgem problemas em um setor, gerenciar tudo se torne mais difícil. Foi o que aconteceu conosco", disse Conte aos repórteres antes do jogo de quarta-feira em casa.

"Rrahmani se machucou enquanto estava no serviço nacional e, combinado com a lesão de Buongiorno, estamos sem dois zagueiros centrais."

"Ontem, Spinazzola e Olivera fizeram sessões de treinamento individual. É inevitável que tentemos recuperá-los de todas as maneiras possíveis, especialmente porque esta é uma emergência séria."

O Napoli também não conta com o capitão e lateral-direito Giovanni Di Lorenzo, que está suspenso, depois de ter recebido o cartão vermelho no jogo de abertura da Liga dos Campeões, na derrota por 2 x 0 para o Manchester City.

Conte foi questionado se as ausências poderiam levar a uma mudança no sistema de jogo, mas as opções do técnico são extremamente limitadas.

"É inevitável que tenhamos que procurar uma solução. Se eles não estiverem disponíveis, precisaremos encontrar uma", disse Conte.

"Se vocês tiverem alguma ideia, me dêem agora, não depois, porque, como alguém disse uma vez, é sempre mais fácil depois. Se vocês tiverem alguma sugestão sobre como mudar a formação, estou aberto a elas", disse.

"Temos apenas dois zagueiros, portanto, mesmo que quiséssemos mudar de sistema, de dois para três zagueiros, não temos um terceiro. Se tivermos que correr riscos, correremos. Talvez tenhamos até que considerar a possibilidade de usar Elmas (Eljif) como zagueiro."

O Napoli enfrenta um time do Sporting que começou a Liga dos Campeões com uma vitória de 4 x 1 sobre o Kairat Almaty.

(Reportagem de Trevor Stynes)