Com Laura Pigossi, Carol Meligeni e Naná Silva, WTA de Florianópolis divulga lista oficial

Nesta terça-feira, foi divulgada a lista oficial das tenistas que disputarão o ENGIE Open, o WTA de Florianópolis, que será disputado entre os dias 19 e 26 de outubro no Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center. A competição conta com premiação de US$ 115 mil e dá 125 pontos para a campeã de simples e para as campeãs de duplas.

O Brasil tem três representantes já confirmadas: Laura Pigossi, 178ª no ranking, e Carol Meligeni, 250ª. Nauhany Silva, a Naná, tem um convite assegurado após brilhar no WTA de São Paulo e se tornar uma das mais jovens a vencer em um WTA. A atleta fez um bom jogo contra a argentina Solana Sierra nas oitavas de final.

Sierra, inclusive, lidera a lista do ENGIE Open. A argentina disputou as oitavas de final de Wimbledon este ano e retorna à Floripa após surpreender a então principal favorita Emma Navarro na primeira edição do evento, em 2023. Navarro era a 32ª do mundo na ocasião e, hoje, é presença constante entre as dez melhores do mundo.

A egípcia Mayar Sherif é a cabeça de chave 2 e volta ao torneio após disputar a competição ano passado. A húngara Panna Udvardy também estará em Florianópolis buscando mais uma vez triunfar em terras brasileiras. Campeã em simples e duplas em 2024, a polonesa Maja Chwalinska, amiga de Iga Swiatek, volta para defender o caneco.

Confira a lista completa

Solana Sierra (ARG) - 78ª



Mayar Sherif (EGY) - 100ª



Panna Udvardy (HUN) - 111ª



Simona Waltert (SUI) - 116ª



Julia Grabher (AUT) - 121ª



Maria Lourdes Carlé (ARG) - 129ª



Aleyre Romero Gormaz (ESP) - 132ª



Sinja Kraus (AUT) - 133ª



Maja Chwalinska (POL) - 135ª



Oleksandra Oliynykova (UKR) - 136ª



Nuria Parrizas Diaz (ESP) - 169ª



Polona Hercog (SLO) - 171ª (SR)



Julia Riera (ARG) - 175ª



Laura Pigossi (BRA) - 178ª



Acarole Monnet (FRA) - 199ª



Atara Wuerth (CRO) - 220ª



Irene Burillo (ESP) - 223ª



Eva Vedder (NED) - 224ª



Ekaterine Gorgodze (GEO) - 227ª



Sada Nahimana (BDI) - 249ª



Carolina Alves (BRA) - 250ª



Nicole Fossa Huergo (ITA) - 256ª



Alice Rame (FRA) - 263ª