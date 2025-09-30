Topo

Com Laura Pigossi, Carol Meligeni e Naná Silva, WTA de Florianópolis divulga lista oficial

30/09/2025 18h46

Nesta terça-feira, foi divulgada a lista oficial das tenistas que disputarão o ENGIE Open, o WTA de Florianópolis, que será disputado entre os dias 19 e 26 de outubro no Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center. A competição conta com premiação de US$ 115 mil e dá 125 pontos para a campeã de simples e para as campeãs de duplas.

O Brasil tem três representantes já confirmadas: Laura Pigossi, 178ª no ranking, e Carol Meligeni, 250ª. Nauhany Silva, a Naná, tem um convite assegurado após brilhar no WTA de São Paulo e se tornar uma das mais jovens a vencer em um WTA. A atleta fez um bom jogo contra a argentina Solana Sierra nas oitavas de final.

Sierra, inclusive, lidera a lista do ENGIE Open. A argentina disputou as oitavas de final de Wimbledon este ano e retorna à Floripa após surpreender a então principal favorita Emma Navarro na primeira edição do evento, em 2023. Navarro era a 32ª do mundo na ocasião e, hoje, é presença constante entre as dez melhores do mundo.

A egípcia Mayar Sherif é a cabeça de chave 2 e volta ao torneio após disputar a competição ano passado. A húngara Panna Udvardy também estará em Florianópolis buscando mais uma vez triunfar em terras brasileiras. Campeã em simples e duplas em 2024, a polonesa Maja Chwalinska, amiga de Iga Swiatek, volta para defender o caneco.

Confira a lista completa

Solana Sierra (ARG) - 78ª

Mayar Sherif (EGY) - 100ª

Panna Udvardy (HUN) - 111ª

Simona Waltert (SUI) - 116ª

Julia Grabher (AUT) - 121ª

Maria Lourdes Carlé (ARG) - 129ª

Aleyre Romero Gormaz (ESP) - 132ª

Sinja Kraus (AUT) - 133ª

Maja Chwalinska (POL) - 135ª

Oleksandra Oliynykova (UKR) - 136ª

Nuria Parrizas Diaz (ESP) - 169ª

Polona Hercog (SLO) - 171ª (SR)

Julia Riera (ARG) - 175ª

Laura Pigossi (BRA) - 178ª

Acarole Monnet (FRA) - 199ª

Atara Wuerth (CRO) - 220ª

Irene Burillo (ESP) - 223ª

Eva Vedder (NED) - 224ª

Ekaterine Gorgodze (GEO) - 227ª

Sada Nahimana (BDI) - 249ª

Carolina Alves (BRA) - 250ª

Nicole Fossa Huergo (ITA) - 256ª

Alice Rame (FRA) - 263ª

