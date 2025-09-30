Topo

Com hat-trick de Mbappé, Real Madrid goleia o Kairat pela Liga dos Campeões

30/09/2025 15h43

Nesta terça-feira, com hat-trick de Kylian Mbappé, o Real Madrid goleou o Kairat Almaty por 5 a 0, no Ortalyq stad?on, pela segunda rodada da Liga dos Campeões e assumiu a liderança temporária. Eduardo Camavinga e Brahim Díaz anotaram os outros gols do jogo.

Situação da tabela

Com o resultado, o Real Madrid chega a seis pontos conquistados em dois jogos. O Kairat, por sua vez, aparece na lanterna da competição, ainda com pontuação zerada.

? Resumo do jogo

?KAIRAT ALMATY 0 X 5 REAL MADRID?

? Competição: 2ª rodada da Liga dos Campeões

?? Local: Ortalyq stad?on, em Pavlodar

? Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 13h45 (de Brasília)

Gols

  • ? Kylian Mbappé, aos 25' do 1ºT (Real Madrid)

  • ? Kylian Mbappé, aos 6' do 2ºT (Real Madrid)

  • ? Kylian Mbappé, aos 27' do 2ºT (Real Madrid)

  • ? Eduardo Camavinga, aos 37? do 2ºT (Real Madrid)

  • ? Brahim Díaz, aos 47? do 2ºT (Real Madrid)

Como foi o jogo

Favorito, o Real Madrid comandou o início do jogo e inaugurou o marcador aos 25 minutos do primeiro tempo, com Mbappé cobrando pênalti sofrido por Franco Mastantuono. Antes do fim da etapa, os visitantes seguiram no ataque e empilharam oportunidades, mas não aumentaram a vantagem.

Logo no início da etapa complementar, aos seis minutos, Mbappé marcou seu segundo gol na partida para ampliar o placar. Após chutão de Thibaut Courtois no campo de defesa, o centroavante ganhou na corrida do defensor e, cara a cara com o goleiro, concluiu de cavadinha para anotar um golaço.

O terceiro de Mbappé saiu aos 27 minutos, após bela jogada individual de Rodrygo, o artilheiro acertou um chute de primeira da entrada da área para vencer o goleiro Kalmurza. Aos 37, Camavinga anotou para ampliar a vantagem e Brahim Díaz fez no último lance do jogo para fechar a goleada, com chute cruzado de dentro da área.

Próximos jogos

Kairat Almaty

  • Zhetisu Futbol Kluby x Kairat Almaty (24ª rodada da Super Liga do Cazaquistão)

  • Data e horário: 05/10 (domingo) às 08h

  • Local: Ortalyq stad?on, em Pavlodar

Real Madrid

  • Real Madrid x Villareal (8ª rodada do Campeonato Espanhol)

  • Data e horário: 04/10 (sábado) às 16h

  • Local: Santiago Bernabéu, em Madrid

