Com hat-trick de Mbappé, Real Madrid goleia o Kairat pela Liga dos Campeões
Nesta terça-feira, com hat-trick de Kylian Mbappé, o Real Madrid goleou o Kairat Almaty por 5 a 0, no Ortalyq stad?on, pela segunda rodada da Liga dos Campeões e assumiu a liderança temporária. Eduardo Camavinga e Brahim Díaz anotaram os outros gols do jogo.
Situação da tabela
Com o resultado, o Real Madrid chega a seis pontos conquistados em dois jogos. O Kairat, por sua vez, aparece na lanterna da competição, ainda com pontuação zerada.
? Resumo do jogo
?KAIRAT ALMATY 0 X 5 REAL MADRID?
? Competição: 2ª rodada da Liga dos Campeões
?? Local: Ortalyq stad?on, em Pavlodar
? Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)
? Horário: 13h45 (de Brasília)
Gols
- ? Kylian Mbappé, aos 25' do 1ºT (Real Madrid)
- ? Kylian Mbappé, aos 6' do 2ºT (Real Madrid)
- ? Kylian Mbappé, aos 27' do 2ºT (Real Madrid)
- ? Eduardo Camavinga, aos 37? do 2ºT (Real Madrid)
- ? Brahim Díaz, aos 47? do 2ºT (Real Madrid)
Como foi o jogo
Favorito, o Real Madrid comandou o início do jogo e inaugurou o marcador aos 25 minutos do primeiro tempo, com Mbappé cobrando pênalti sofrido por Franco Mastantuono. Antes do fim da etapa, os visitantes seguiram no ataque e empilharam oportunidades, mas não aumentaram a vantagem.
Logo no início da etapa complementar, aos seis minutos, Mbappé marcou seu segundo gol na partida para ampliar o placar. Após chutão de Thibaut Courtois no campo de defesa, o centroavante ganhou na corrida do defensor e, cara a cara com o goleiro, concluiu de cavadinha para anotar um golaço.
O terceiro de Mbappé saiu aos 27 minutos, após bela jogada individual de Rodrygo, o artilheiro acertou um chute de primeira da entrada da área para vencer o goleiro Kalmurza. Aos 37, Camavinga anotou para ampliar a vantagem e Brahim Díaz fez no último lance do jogo para fechar a goleada, com chute cruzado de dentro da área.
Próximos jogos
Kairat Almaty
- Zhetisu Futbol Kluby x Kairat Almaty (24ª rodada da Super Liga do Cazaquistão)
- Data e horário: 05/10 (domingo) às 08h
- Local: Ortalyq stad?on, em Pavlodar
Real Madrid
- Real Madrid x Villareal (8ª rodada do Campeonato Espanhol)
- Data e horário: 04/10 (sábado) às 16h
- Local: Santiago Bernabéu, em Madrid