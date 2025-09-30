Com gol no fim, Tottenham busca empate com Bodo/Glimt pela Champions

Pela segunda rodada da Liga dos Campeões, no Aspmyra Stadion, o Tottenham buscou o empate em 2 a 2 com o Bodo/Glimt nos últimos minutos de partida. Jens Petter Hauge marcou os dois gols da equipe norueguesa, enquanto Micky van de Ven e Jostein Gundersen (contra) deixaram tudo igual para o time inglês.

We leave with a point. pic.twitter.com/tMB7D9Uhbq ? Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 30, 2025

Situação da Tabela

Com o resultado, o Tottenham pulou para a quarta posição, chegando aos quatro pontos. Já o Bodo/Glimt, que ocupa o 20º lugar na tabela, acumula dois pontos na Champions League.

Tottenham: quarto colocado, com quatro pontos (um empate e uma vitória)

quarto colocado, com quatro pontos (um empate e uma vitória) Bodo Glimt: 20º colocado, com dois pontos (dois empates)

? Resumo do jogo

? BODO/GLIMT 2 x 2 TOTTENHAM ?

? Competição: Liga dos Campeões (segunda rodada da fase de liga)



?? Local: Aspmyra Stadion, na Noruega



? Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gols

? Jens Petter Hauge, aos 8? do 2ºT (Bodo/Glimt)



? Jens Petter Hauge, aos 21? do 2ºT (Bodo/Glimt)



? Micky van de Ven, aos 23? do 2ºT (Tottenham)



? Jostein Gundersen (contra), aos 44? do 2ºT (Tottenham)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Bentancur derrubou Fredrik Bjorkman dentro da área, e o árbitro marcou pênalti para os donos da casa. Kasper Hogh foi para a cobrança, mas desperdiçou a chance de abrir o marcador ao isolar a bola.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Bodo/Glimt abriu o placar aos oito minutos. Jens Petter Hauge deixou Pedro Porro para trás e finalizou com força para balançar as redes. Pouco depois, o Tottenham chegou a empatar com Bentancur. Contudo, o lance foi anulado pelo VAR por causa de uma falta de Van de Ven em Odin Bjortuft na origem da jogada.

Aos 21 minutos, com passe de Hakon Evjen, que roubou a bola depois de um erro de saída do goleiro Vicari, Hauge aumentou a vantagem. O atacante superou, novamente, Pedro Porro para finalizar de canhota, marcando seu segundo tento na partida.

O Tottenham reagiu dois minutos depois e diminuiu a desvantagem com Van de Ven, após cruzamento de Pedro Porro. Aos 44, o clube inglês buscou o empate com uma jogada que contou com cruzamento de João Palhinha e um desvio do zagueiro Jostein Gundersen, do Bodo/Glimt, para entrar no gol.

Próximos jogos

Bodo/Glimt

Bodo Glimt x Haugesund (Campeonato Norueguês)

(Campeonato Norueguês) Data e horário: 05/10 (domingo) às 12h00 (de Brasília)

Local: Aspmyra Stadion

Tottenham