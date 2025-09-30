Com gol contra de Ríos, Chelsea bate o Benfica e vence a primeira na Champions

O Chelsea conquistou sua primeira vitória na Liga dos Campeões nesta terça-feira ao bater o Benfica, por 1 a 0, no Stamford Bridge, pela segunda rodada. O meio-campista ex-Palmeiras Richard Ríos, contra, marcou o gol do time inglês.

Situação na competição

O Chelsea, que perdeu na primeira rodada, soma seus primeiros três pontos no torneio e pula para a 18ª colocação. Já o time de José Mourinho amarga sua segunda derrota e figura na 30ª colocação, com nenhuma unidade.

? Resumo do jogo

?? CHELSEA 1 X 0 BENFICA ??

Competição: 2ª rodada da Liga dos Campeões



Local: Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra



Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)



Horário: 16h (de Brasília)

Gol

? Richard Ríos (contra), aos 17? do 1º tempo (Chelsea)

Como foi o jogo

A partida marcou o reencontro de Mourinho com o Chelsea, clube pelo qual acumula duas passagens como treinador. O português comandou a equipe londrina de 2004 a 2007 e de 2013 a 2015. Ao todo, conquistou oito títulos pelo clube.

O Chelsea abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Pedro Neto levantou a bola na segunda trave para Garnacho, que se esticou para bater para o meio da área. Richard Ríos tentou afastar, mas chutou contra o próprio patrimônio e balançou as redes a favor do time inglês.

O Benfica teve uma grande chance de empatar o jogo aos oito minutos da segunda etapa. Após troca de passes, Aursnes recebeu na grande área e bateu, mas parou em defesa de Sánchez.

O brasileiro Estêvão entrou no segundo tempo e quase ampliou o placar para os donos da casa. Aos 33, o ex-Palmeiras recebeu cruzamento e cabeceou no alto para defesa do goleiro Trubin.

Aos 50, no último lance do jogo, o brasileiro João Pedro subiu o pé, atingiu jogador do Benfica, recebeu o segundo amarelo e deixou o Chelsea com um a menos.

Próximos jogos

Chelsea

Chelsea x Liverpool (7ª rodada do Campeonato Inglês)

(7ª rodada do Campeonato Inglês) Data e horário : 04/10 (sábado), às 13h30 (de Brasília)

: 04/10 (sábado), às 13h30 (de Brasília) Local: Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra

Benfica