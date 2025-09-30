Com dois de brasileiro, Marselha goleia Ajax pela Champions

Nesta terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, o Olympique de Marselha recebeu o Ajax no Stade Vélodrome e goleou por 4 a 0. Os tentos foram marcados pelo brasileiro Igor Paixão (2), Mason Greenwood e Aubameyang.

Situação da tabela

Com a vitória, o Olympique marcou seus primeiros três pontos e subiu para sétimo. O time francês, porém ainda pode perder posições na rodada. Já o Ajax perdeu a segunda partida e caiu para 35º, ainda sem pontos conquistados.

? Resumo do jogo

? OLYMPIQUE DE MARSELHA 4 X 0 AJAX ?



? Competição: Liga dos Campeões



?? Local: Stade Vélodrome (Marseille)



? Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gols

? Igor Paixão, aos 6? do 1ºT (Olympique)



? Igor Paixão, aos 12? do 1ºT (Olympique)



? Mason Greenwood, aos 26? do 1ºT (Olympique)



? Aubameyang, aos 7? do 2ºT (Olympique)

Como foi o jogo

O placar foi aberto aos seis minutos de jogo, com o brasileiro Igor Paixão. O atleta recebeu de Aubameyang, fez boa jogada individual e bateu rasteiro para o fundo das redes.

Seis minutos depois, o brasileiro voltou a marcar. Vermeeren recuperou a bola no campo de ataque e tocou para Igor Paixão. O jogador finalizou com estilo de fora da área para marcar o seu segundo no jogo.

Ainda deu tempo do Olympique de Marselha ampliar no primeiro tempo, desta vez aos 26, com Mason Greenwood. O atacante recebeu ótima enfiada de bola de Aubameyang e tirou bem do goleiro Vít?zslav Jaroš.

Já aos sete da etapa final, Aubameyang recebeu ótima assistência de Igor Paixão e finalizou firme para fechar com goleada.

Próximos jogos

Olympique de Marselha

Pelo Campeonato Francês, o Olympique visita o Metz no próximo sábado, às 12h (de Brasília), no Stade Saint-Symphorien.

Ajax

O Ajax visita o Sparta Rotterdam também no sábado. A bola rola às 11h30, no Sparta Stadion, pela oitava rodada do Campeonato Holandês.