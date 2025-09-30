Com desfalques, Vasco divulga lista de relacionados para enfrentar o Palmeiras no Brasileirão

Nesta terça-feira, com desfalques, o Vasco divulgou a lista dos jogadores relacionados para o duelo com o Palmeiras, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Para a partida, o técnico Fernando Diniz não terá à disposição seis jogadores do elenco vascaíno. Além dos lesionados Lucas Piton (lesão na panturrilha), Adson (fratura na tíbia), e Jair (rompimento de ligamento cruzado anterior do joelho direito). O treinador ainda ganhou os desfalques recentes de Cuesta (edema no músculo adutor da coxa esquerda) e Matheus França (entorse no tornozelo direito).

Em contrapartida, o Vasco terá o retorno de duas peças importantes. São eles: o meio-campista Tchê Tchê, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, e o atacante GB, que também está de volta aos relacionados após tratar uma contusão na coxa.

Situação no Brasileiro

No Brasileirão, o Vasco vive boa sequência e não perde há cinco jogos, sendo três vitórias e dois empates. Na última rodada, venceu o vice-líder Cruzeiro por 2 a 0, em São Januário, com gols de Rayan e Paulo Henrique.

Vivo na Copa do Brasil

Além do torneio de pontos corridos, o Cruzmaltino segue vivo na Copa do Brasil - eliminou o rival Botafogo na disputa de pênaltis e avançou à semifinal. Agora, duela com o Fluminense por uma vaga na final da competição.

Confira a lista de relacionados do Vasco

Goleiros: Léo Jardim, Daniel Fuzato e Pablo;



Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Paulo Ricardo e Victor Luís;



Zagueiros: Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Robert Renan;



Meio-campistas: Tchê Tchê, Estrella, Coutinho, Estrella, Hugo Moura, Euder, Mateus Carvalho e Paulinho;



Atacantes: Andrés Gómez, David, Garré, GB, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.