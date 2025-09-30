Com brilho de Kane, Bayern goleia Pafos e dorme na liderança da Champions
A Champions League segue a todo vapor. Na tarde desta terça-feira, o Bayern de Munique goleou o Pafos FC, do Chipre, por 5 a 1, pela fase de liga da competição. Harry Kane brilhou com dois gols, enquanto Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson e Olise também foram às redes pelo time alemão. Já Orsic descontou para a equipe cipriota no Alphamega Stadium.
Situação na tabela
Com o resultado, o Bayern de Munique se manteve com 100% de aproveitamento e somou a segunda vitória consecutiva. O time alemão chegou aos seis pontos e dormirá na liderança em razão dos critérios de desempate. Do outro lado, o Pafos FC permaneceu com um ponto e figura na 27ª colocação.
- Bayern: líder, com seis pontos (duas vitórias em dois jogos)
- Pafos FC: 27º colocado, com um ponto (um empate e uma derrota em dois jogos)
Resumo do jogo
??? PAFOS FC 1 x 5 BAYERN DE MUNIQUE ??
? Competição: Champions League (segunda rodada da primeira fase)
??Local: Alphamega Stadium, no Chipre
? Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)
?Horário: 16h (de Brasília)
Gols
?? Harry Kane, aos 14? do 1ºT (Bayern)
?? Raphael Guerreiro, aos 19? do 'ºT (Bayern)
?? Nicolas Jackson, aos 26? do 1ºT (Bayern)
?? Harry Kane, aos 33? do 1ºT (Bayern)
?? Orsic, aos 44? do 1ºT (Pafos FC)
?? Olise, aos 23' do 2ºT (Bayern)
Como foi o jogo?
O Bayern abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Olise enfiou bola em profundidade para Harry Kane dentro da área, e o centroavante bateu cruzado, sem chances para o goleiro do Pafos FC. Cinco minutos depois, o time alemão ampliou. Olise encontrou Raphael Guerreiro, que tabelou com Nicolas Jackson e recebeu de volta dentro da área, finalizando na saída do goleiro.
Já aos 26 minutos, o Bayern fez o terceiro. Olise apareceu pelo lado direito, invadiu a grande área e tocou para o meio. Nicolas Jackson recebeu sozinho, dominou e chutou rasteiro para o fundo do gol. Minutos depois, Kane invadiu a grande área e perdeu a bola, mas recuperou, driblou a marcação e marcou o quarto gol da equipe alemã no jogo.
Aos 44 minutos, foi a vez do Pafos diminuir. Orsic recuperou no meio-campo e arriscou a finalização forte de fora da área, fazendo um golaço. A bola pegou curva e acertou o ângulo direito, sem chances para Manuel Neuer.
Já no segundo tempo, o Bayern de Munique chegou ao quinto gol. Nicolas Jackson partiu em velocidade e ficou cara a cara com Michail, mas chutou em cima do goleiro do Pafos. No rebote, Olise correu para alcançar a bola e finalizou, aumentando a vantagem da equipe visitante.
Próximos jogos das equipes
BAYERN DE MUNIQUE
- Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique (sexta rodada do Campeonato Alemão)
- Data e horário: 04/10 (sábado), às 13h30 (de Brasília)
- Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt (Alemanha)
PAFOS FC
- AEK Larnaca x Pafos FC (sexta rodada do Campeoanto Cipriota)
- Data e horário: 05/10 (domingo), às 13h (de Brasília)
- Local: AEK Arena - Georgios Karapatakis, em Lárnaca (Chipre)