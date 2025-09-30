Topo

Esporte

Com brilho de Kane, Bayern goleia Pafos e dorme na liderança da Champions

30/09/2025 17h49

A Champions League segue a todo vapor. Na tarde desta terça-feira, o Bayern de Munique goleou o Pafos FC, do Chipre, por 5 a 1, pela fase de liga da competição. Harry Kane brilhou com dois gols, enquanto Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson e Olise também foram às redes pelo time alemão. Já Orsic descontou para a equipe cipriota no Alphamega Stadium.

Situação na tabela

Com o resultado, o Bayern de Munique se manteve com 100% de aproveitamento e somou a segunda vitória consecutiva. O time alemão chegou aos seis pontos e dormirá na liderança em razão dos critérios de desempate. Do outro lado, o Pafos FC permaneceu com um ponto e figura na 27ª colocação.

  • Bayern: líder, com seis pontos (duas vitórias em dois jogos)

  • Pafos FC: 27º colocado, com um ponto (um empate e uma derrota em dois jogos)

Resumo do jogo

??? PAFOS FC 1 x 5 BAYERN DE MUNIQUE ??

? Competição: Champions League (segunda rodada da primeira fase)

??Local: Alphamega Stadium, no Chipre

? Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)

?Horário: 16h (de Brasília)

Gols

?? Harry Kane, aos 14? do 1ºT (Bayern)

?? Raphael Guerreiro, aos 19? do 'ºT (Bayern)

?? Nicolas Jackson, aos 26? do 1ºT (Bayern)

?? Harry Kane, aos 33? do 1ºT (Bayern)

?? Orsic, aos 44? do 1ºT (Pafos FC)

?? Olise, aos 23' do 2ºT (Bayern)

Como foi o jogo? 

O Bayern abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Olise enfiou bola em profundidade para Harry Kane dentro da área, e o centroavante bateu cruzado, sem chances para o goleiro do Pafos FC. Cinco minutos depois, o time alemão ampliou. Olise encontrou Raphael Guerreiro, que tabelou com Nicolas Jackson e recebeu de volta dentro da área, finalizando na saída do goleiro.

Já aos 26 minutos, o Bayern fez o terceiro. Olise apareceu pelo lado direito, invadiu a grande área e tocou para o meio. Nicolas Jackson recebeu sozinho, dominou e chutou rasteiro para o fundo do gol. Minutos depois, Kane invadiu a grande área e perdeu a bola, mas recuperou, driblou a marcação e marcou o quarto gol da equipe alemã no jogo.

Aos 44 minutos, foi a vez do Pafos diminuir. Orsic recuperou no meio-campo e arriscou a finalização forte de fora da área, fazendo um golaço. A bola pegou curva e acertou o ângulo direito, sem chances para Manuel Neuer.

Já no segundo tempo, o Bayern de Munique chegou ao quinto gol. Nicolas Jackson partiu em velocidade e ficou cara a cara com Michail, mas chutou em cima do goleiro do Pafos. No rebote, Olise correu para alcançar a bola e finalizou, aumentando a vantagem da equipe visitante.

Próximos jogos das equipes

BAYERN DE MUNIQUE

  • Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique (sexta rodada do Campeonato Alemão)

  • Data e horário: 04/10 (sábado), às 13h30 (de Brasília)

  • Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt (Alemanha)

PAFOS FC

  • AEK Larnaca x Pafos FC (sexta rodada do Campeoanto Cipriota)

  • Data e horário: 05/10 (domingo), às 13h (de Brasília)

  • Local: AEK Arena - Georgios Karapatakis, em Lárnaca (Chipre)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Filho de ídolo do São Paulo se destaca no sub-15 do Brasil e sonha com título no Paraguai

Com gol no fim, Tottenham busca empate com Bodo/Glimt pela Champions

Liverpool peca nas finalizações e perde em visita ao Galatasaray na Champions

Atlético de Madrid goleia o Frankfurt e entra na zona de classificação da Liga dos Campeões

Memphis inicia transição, mas desfalca Corinthians contra o Inter; veja relacionados

Alisson sai machucado, e Liverpool perde para Galatasaray na Champions

Estêvão esbarra no goleiro, Ríos faz contra e Chelsea supera Benfica em Londres pela Champions

Chelsea vence Benfica pela Champions graças a gol contra de Richard Ríos

Com gol contra de Ríos, Chelsea bate o Benfica e vence a primeira na Champions

Com dois de brasileiro, Marselha goleia Ajax pela Champions

Inter de Milão aproveita falha e bate Slavia Praga com dois de Lautaro pela Champions