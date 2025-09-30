CNB aplica suspensões a Popó, Wanderlei Silva e equipes após confusão no Spaten Fight Night

O Spaten Fight Night 2, realizado no último sábado (27) em São Paulo, terminou de forma conturbada. Após a luta principal entre Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva, uma briga generalizada tomou conta do ringue, envolvendo os dois atletas e membros de suas equipes. O episódio gerou suspensões severas por parte do Conselho Nacional de Boxe (CNB), anunciadas nesta terça-feira.

Entre os envolvidos, o CNB decidiu suspender os atletas e treinadores licenciados: Wanderlei Silva e Popó Freitas receberam 180 dias de suspensão, ficando afastados de qualquer evento sancionado pela entidade nesse período.

O treinador de Wanderlei, André "Dida" Amado, foi punido com a suspensão mais longa, de 365 dias, por agredir Popó durante a confusão. Outros membros das equipes de Freitas, Luis Claudio Freitas e Iago Freitas, foram suspensos por 180 dias, enquanto Lucas Silva recebeu 90 dias.

O CNB informou que outros envolvidos, não licenciados como atletas ou segundos, não podem ser punidos formalmente, mas terão a entrada em eventos sancionados proibida. A entidade também comunicará parceiros e comissões de esportes de combate para que as sanções tenham validade mais ampla.

(Imagem: Reprodução)

O que aconteceu?

O combate, previsto para oito assaltos, foi encerrado no quarto após Wanderlei Silva ser desclassificado por golpes ilegais, incluindo cabeçadas, contra Popó. A decisão do árbitro desencadeou a confusão: integrantes de ambas as equipes invadiram o ringue, trocando socos.

Durante o tumulto, Rafael Freitas, filho de Popó, atingiu Silva com um golpe que o deixou desacordado e hospitalizado. Popó também precisou passar por cirurgia na mão devido às consequências da noite caótica.

Punições aplicadas pelo CNB após o Spaten Fight Night:

Acelino "Popó" Freitas: 180 dias (30/9/2025 a 30/3/2026)

180 dias (30/9/2025 a 30/3/2026) Iago Freitas: 180 dias (30/9/2025 a 30/3/2026)

180 dias (30/9/2025 a 30/3/2026) Lucas Silva: 90 dias (29/9/2025 a 29/12/2025)

90 dias (29/9/2025 a 29/12/2025) Luis Claudio Freitas: 180 dias (30/9/2025 a 30/3/2026)

180 dias (30/9/2025 a 30/3/2026) André "Dida" Amado: 365 dias (30/9/2025 a 30/9/2026)

365 dias (30/9/2025 a 30/9/2026) Wanderlei Silva: 180 dias (30/9/2025 a 30/3/2026)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Conselho Nacional De Boxe CNB (@cnbboxe)

"O Conselho Nacional De Boxe - CNB ® informa que, após apuração dos fatos ocorridos no evento Spaten Fight Night - 2ª Edição, foram aplicadas suspensões aos seguintes licenciados:

? Acelino Freitas;



? lago Freitas;



? Luis Claudio Freitas;



? Lucas Silva;



? André Amado;



? Wanderlei Silva;

Outros envolvidos, que não são atletas ou segundos licenciados, não podem ser formalmente punidos pelo CNB.

Contudo, será recomendada a proibição de sua entrada em eventos sancionados pelo Conselho Nacional De Boxe, por prazo a ser definido.

Além disso, todas as entidades parceiras do CNB serão notificadas para que as sanções tenham validade também no âmbito de outros esportes de combate, seja para atuação profissional ou até mesmo como público em competições

Conselho Nacional De Boxe - CNB



Brasilia, 29 de Setembro de 2025."