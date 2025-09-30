Topo

Chelsea vence Benfica pela Champions graças a gol contra de Richard Ríos

Ex-Palmeiras fez gol contra, furou lance incrível e tomou amarelo antes de ser substituído
Ex-Palmeiras fez gol contra, furou lance incrível e tomou amarelo antes de ser substituído Imagem: Mike Hewitt/Getty Images
Do UOL, em São Paulo

30/09/2025 17h55

O Chelsea aproveitou uma noite infeliz de Richard Ríos, venceu o Benfica por 1 a 0 atuando em casa e somou seus primeiros pontos na fase de liga da Champions. O ex-Palmeiras fez gol contra, furou uma oportunidade incrível e deixou o gramado no 2º tempo.

O resultado deixou os ingleses com 3 pontos e no meio da tabela do torneio, que está na 2ª rodada. Já os portugueses, comandados por José Mourinho, seguem zerados.

Os times voltam a jogar pela Champions no final de outubro. O Chelsea recebe o Ajax no dia 22, enquanto o Benfica, um dia antes, encara o Newcastle na Inglaterra.

Como foi o jogo

O duelo no Stamford Bridge começou agitado e com susto protagonizado pelos visitantes: Lukébakio recebeu na ponta da área, ajeitou o corpo e bateu forte à meta de Sánchez, que conseguiu dar um leve desvio antes de a bola carimbar a trave da meta inglesa.

Ex-Palmeiras, Richard Ríos apareceu e marcou aos 17 minutos... mas em gol contra: o volante, na tentativa de cortar um passe de Garnacho já dentro da pequena área, chutou para trás e estufou as redes defendidas por sua própria equipe: 1 a 0.

Richard Ríos fez gol contra durante Chelsea x Benfica, confronto da Champions League
Richard Ríos fez gol contra durante Chelsea x Benfica, confronto da Champions League
Imagem: Adrian Dennis / AFP

A situação do colombiano piorou no início do 2º tempo. O motivo? Ele tomou cartão amarelo ao acertar Buonanotte e, minutos depois, acabou furando um chute dentro da área após rebatida da zaga rival — a trajetória de Ríos no embate acabou aos 30 minutos, quando José Mourinho optou por sacar o camisa 20.

Estêvão ainda foi acionado por Enzo Maresca e deu nova dinâmica aos ingleses, mas não conseguiu ser protagonista. Mesmo com o brasileiro ensaiando bons lances saindo do meio para a ponta direita (e vice-versa), o Chelsea encerrou o duelo com vitória pelo placar mínimo. O último lance do duelo, aliás, teve João Pedro expulso por uma solada.

