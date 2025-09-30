Champions: Vini Jr vai virar coadjuvante no Real? Alicia e Milly opinam

O Real Madrid engatou a segunda vitória na Champions League ao golear o Kairat Almaty (CAZ) por 5 a 0, mas Vinicius Jr., capitão no início, teve atuação discreta, avaliaram Milly Lacombe e Alicia Klein, no UOL News.

O atacante brasileiro foi substituído na segunda etapa, enquanto Mbappé brilhou com três gols e Rodrygo entrou bem, reforçando a disputa por vaga no setor ofensivo.

Milly: Vini Jr não foi bem mesmo em goleada

Hoje o Vini não jogou bem; ele começou como capitão, então ele começou com moral, mas não jogou bem, e o Rodrygo sim. Houve quem achasse que o Rodrygo nem seria usado, que ele seria colocado de lado. Mas agora o Xabi Alonso está, pelo menos, testando ele.

Milly Lacombe

Alicia: Vini talve precise se adaptar a papel de coadjuvante

O Vini foi durante pelo menos uma temporada o grande protagonista dessa equipe e até depois premiado com o melhor do mundo da FIFA. Foi perdendo esse espaço e agora o Mbappé está crescendo muito.

O Mbappé tem cinco gols na Champions nessas duas partidas. É um cara com um ego bastante grande. Já no começo teve um pouco de problema de adaptação na equipe e, se deslanchar mesmo, o Vini vai precisar talvez se adaptar a esse papel de coadjuvante. A gente vai precisar ver como ele faz isso.

Alicia Klein

