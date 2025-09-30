Topo

'E o Yuri, hein?': cavadinha vira assunto entre Alexandre de Moraes e Lula

Ministro Alexandre de Moraes conversa com o presidente Lula antes da sessão de posse de Edson Fachin - Reprodução/Instagram/Lula
Ministro Alexandre de Moraes conversa com o presidente Lula antes da sessão de posse de Edson Fachin Imagem: Reprodução/Instagram/Lula
Do UOL, em São Paulo

30/09/2025 14h40

A cavadinha de Yuri Alberto que terminou com a defesa de Rossi na derrota do Corinthians para o Flamengo na noite de domingo virou assunto na interação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Encontro foi antes da sessão de posse de Edson Fachin, que assumiu a presidência da Corte. Depois de cumprimentar o ministro Luís Roberto Barroso e o próprio Fachin, Lula se dirigiu a Alexandre de Moraes, que fez a pergunta ao presidente:

E o Yuri Alberto, hein?
Moraes, em referência ao pênalti perdido pelo corintiano

Na sequência das imagens divulgadas, após um corte, Lula aparece rindo e com a mão no rosto. O vídeo da conversa foi compartilhado nas redes sociais do presidente, que estava acompanhado da primeira-dama, Janja.

Lula e Moraes são torcedores do Corinthians. O Alvinegro largou na frente contra o Flamengo com o próprio Yuri Alberto, mas o rubro-negro virou o jogo com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo.

Moraes costuma fazer menções recorrentes ao Corinthians no STF. Relator do caso que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão, ele brincou sobre o voto do colega Luiz Fux, que demorou quase 13 horas para emitir o seu parecer na sessão deste mês.

Não falei sobre a maldade que me fizeram ontem, de me fazer perder quase dois terços do jogo do Corinthians e Athletico. Cheguei em casa e já estava 2 a 0 -- para minha felicidade --, mas perdi este momento nos dois gols.
Alexandre de Moraes

Moraes também marcou presença na vitória do Timão sobre o Palmeiras, na Neo Química Arera, em duelo válido pela Copa do Brasil 2025. Ele foi fotografado fazendo um gesto obsceno. Segundo a Folha de S.Paulo, o gesto teria sido direcionado a uma pessoa que estava nas cadeiras numeradas do setor oeste do estádio.

