Carrascal se destaca em setembro com a camisa do Flamengo

30/09/2025 12h17

O meia-atacante Jorge Carrascal foi um dos grandes nomes do Flamengo na vitória sobre o Corinthians. O colombiano deu assistências para os dois gols do time carioca e confirmou a evolução no clube.

Regularidade em poucos jogos

Apesar de ter atuado em apenas 4 partidas (sendo titular em duas), Carrascal mostrou alto impacto no time. Sua média de 1 participação em gol a cada 45 minutos é digna de jogadores protagonistas, mostrando eficiência quando está em campo.

Contribuição ofensiva

O colombiano participou diretamente de 4 gols (1 gol + 3 assistências), com destaque para a função de garçom, um dos pontos fortes do seu jogo. Os 5 passes decisivos reforçam a capacidade de criação e visão de jogo, sendo peça-chave na articulação ofensiva do Flamengo.

Presença defensiva

Não ficou restrito apenas à criação. Carrascal também foi importante sem a bola: venceu 23 duelos e realizou 9 desarmes, mostrando intensidade e comprometimento na ajuda defensiva ? uma característica valorizada em um jogador moderno.

Espaço no Flamengo

Com esses números, Carrascal mostrou que pode ser uma peça fundamental no meio-campo ofensivo do Flamengo, contribuindo tanto na criação quanto na recuperação da bola.

