Topo

Esporte

Carrascal desabrocha no Flamengo e cumpre desejo de Filipe Luís

Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

30/09/2025 05h30

Quando Carrascal chegou ao Flamengo, muitos achavam que ele seria a "sombra" de Arrascaeta. Porém, dentro da análise do técnico Filipe Luís e da diretoria, ele não veio somente para exercer essa missão. O colombiano é, na concepção do departamento de futebol, não só um "10" como também um "11", função que praticou com êxito na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians.

O que aconteceu

Carrascal foi escalado como um ponta com características mais de armação. Ao invés de ser ele ou Arrascaeta em campo, o técnico Filipe Luís optou pelos dois ao mesmo tempo e a escolha deu liga, com o colombiano tendo dado duas assistências e o uruguaio feito um gol.

Após a partida, o treinador revelou que já vinha treinando Carrascal nesta posição há cerca de duas semanas, dando um indício de que quer ampliar o leque de possibilidades para o jogador.

Relacionadas

Filipe Luís vai renovar com o Flamengo? O que se sabe sobre negociação

Flamengo: Arrascaeta e Carrascal podem jogar juntos? Mattos analisa

O que mudou para Arrascaeta virar artilheiro no Fla? Mattos opina

Eu vinha treinando o Carrascal nessa posição. Ele entendeu bem. Que jogador! Impressionante o jogo que ele fez. Dá uma soltura para a equipe, limpa as jogadas, tem uma visão de jogo, se conecta com os companheiros. Ainda deu duas assistências. Jogador determinante. Estou muito feliz pela atuação dele e a entrega, porque nessa função ele teve de correr mais do que está acostumado. Agora é uma questão de adaptação.
Filipe Luís

'Venho tentando encontrar um lugar'

Carrascal se mostra disponível a jogar onde Filipe Luís entender que é melhor para a equipe. O meia destacou a busca que vem tendo para encontrar um espaço num elenco tão recheado de talentos como o do Flamengo.

Estou muito feliz por essa confiança que me deu o corpo técnico, os jogadores também. Venho trabalhando, tentando encontrar um lugar. Não é fácil, porque temos muitos jogadores extremamente bons. Desde o início disse que não vinha para substituir ninguém. Damos o melhor para o time para conseguirmos os resultados que precisamos.
Carrascal, na zona mista após a vitória sobre o Corinthians

Pode ser mantido entre os titulares

A boa atuação diante dos corintianos faz com que Carrascal seja postulante a se manter como titular na decisiva partida contra o vice-líder Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diante do Corinthians, alguns jogadores que começaram jogando contra o Estudiantes, pela Libertadores, iniciaram no banco, caso de Plata, atacante que é o maior concorrente pela posição no momento.

Carrascal foi contratado pelo Flamengo em agosto, junto ao Dínamo de Moscou (RUS), por 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões na época). Até aqui são sete jogos, com um gol e três assistências.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Rivalidade em alta! Técnico de Ankalaev desdenha do jogo de Alex Poatan

Bontempo diz estar em fase final de recuperação e revela expectativa para retorno no Santos

Corinthians aumenta jejum em casa e iguala marca de ano do rebaixamento

Contra o Vasco, Palmeiras busca evitar marca negativa inédita em 2025

Análise: insosso, São Paulo mostra que sentiu o golpe após queda na Libertadores

São Paulo amarga mais baixas e repensa 3 zagueiros sem 'fórmula mágica'

Palmeiras: Lesão aquece briga, e Abel tem 4 nomes para vaga de Evangelista

Timidez em público e vida na fazenda: o que Amigão fazia longe das câmeras

Corinthians estoura cota da Nike e apura destino de materiais esportivos

Time da Flórida negocia para ser casa da seleção na Copa e espera sorteio

Amigão viveu 500 dias com cicatriz 'profunda' diante da morte de Antero