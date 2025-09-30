Topo

Capitão do Real Madrid pega dois de suspensão por cabeçada em goleiro do Olympique na Champions

30/09/2025 10h25

O comitê disciplinar da Uefa aplicou uma suspensão de dois jogos de suspensão ao defensor Dani Carvajal, do Real Madrid, nesta terça-feira. O atleta foi expulso na partida de estreia da equipe merengue na Champions League por ter dado uma cabeçada no goleiro Rulli, do Olympique de Marselha.

No lance, após revisão do auxiliar de vídeo, o capitão do time espanhol acabou sendo advertido com o cartão vermelho, em partida que terminou com vitória da equipe do técnico Xabi Alonso por 2 a 1.

Além da partida desta terça-feira, contra o Kairat, no Casaquistão, Carvajal também fica fora do embate diante da Juventus, que acontece no próximo dia 22 de outubro, no Santiago Bernabéu.

No confronto deste final de semana, pela La Liga, o jogador sofreu uma lesão na panturrilha na derrota de 5 a 2 para o Atlético de Madrid. Entregue ao departamento médico, o jogador só deve retornar ao time no fim do mês.

O revés no clássico da capital espanhola custou a liderança da competição ao conjunto merengue, que agora ocupa o segundo lugar com 18 pontos em sete partidas. O Barcelona, que superou a Real Sociedad no fim de semana, figura na primeira colocação com um ponto a mais (19).

