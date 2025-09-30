Calderano vence e avança às oitavas de final do China Smash; Bruna Takahashi é eliminada

Hugo Calderano, número 3 do mundo, venceu o francês Simon Gauzy, na manhã desta terça-feira, e garantiu vaga nas oitavas de final do China Smash de tênis de mesa, no Shougang Park Infinity Arena, em Pequim. O brasileiro venceu por 3 sets a 1, com parciais de 11/8, 10/12, 11/5 e 11/7.

"Simon Gauzy é como um irmão para mim, então não é fácil jogar contra alguém que você conhece tão bem. É claro que precisamos duelar na mesa e estou muito feliz pelo sucesso que ele teve recentemente. Estou feliz com o meu desempenho e também por avançar para a próxima rodada", disse Hugo Calderano.

IMPRESSIONANTE O PODER OFENSIVO DO HOMEM! ??? HUGO CALDERANO ENTROU ON FIRE PRA ESSE JOGO, FAMÍLIA ? O RESULTADO NÃO PODIA SER OUTRO: ESTAMOS NAS OITAVAS DE FINAL! Já anota aí: Quinta-feira ele volta pra mesa no Individual, contra o chinês Zhou Qihao ?? Antes,... pic.twitter.com/h54IE6s9f6 ? Tênis de Mesa do Brasil (@TMdoBrasil) September 30, 2025

Na próxima fase do China Smash, Calderano vai enfrentar o chinês Zhou Qihao. A data do jogo ainda não foi confirmada pela organização.

"Vai ser uma partida dura. Ele é um grande jogador e tem ótimos golpes. Então tenho que, mais uma vez, estar na minha melhor forma na próxima rodada para avançar", projetou o brasileiro.

Bruna Takahashi e duplas mistas

Também nesta terça-feira, Bruna Takahashi, namorada de Hugo Calderano, acabou eliminada na segunda fase da chave feminina do China Smash. A brasileira foi superada por Zhu Yuling, de Macau, por 3 sets a 0, com parciais de 11/2, 20/18 e 11/7.

Por outro lado, os dois seguem representando o Brasil nas duplas mistas. Ainda nesta terça, Calderano e Takahashi venceram os chineses Xue Fei e Qian Tiany por 3 sets a 1, com parciais de 11/7, 4/11, 11/9 e 11/8.

Assim, a dupla avançou para as quartas de final e vai enfrentar os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao. A partida acontece nesta quarta-feira, às 7 horas (de Brasília).