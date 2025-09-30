Topo

Bortoleto se diz pronto para GP de Cingapura de F1: 'Muros, calor e umidade'

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 - Mark Thompson/Getty Images
Singapura

30/09/2025 11h20

O circuito urbano de Marina Bay, onde será disputado o GP de Singapura de Fórmula 1, neste fim de semana, já está na mente do piloto Gabriel Bortoleto. Estreante nesta pista, o brasileiro disse estar pronto para os desafios que terá pela frente.

"Estou muito animado para Singapura. A pista é totalmente nova para mim, embora tenha me preparado no simulador, estou ansioso para ver o que ela nos reserva", comentou.

O piloto da Sauber elencou alguns aspectos que vêm sendo analisados nesta próxima etapa da categoria e encara as peculiaridades como coisa normal de um estreante na categoria.

"A corrida noturna, os muros, o calor, a umidade. Mas é isso que a torna emocionante. Meu objetivo é me familiarizar com o traçado o mais rápido possível, encontrar o ritmo e aproveitar o máximo todas as chances que tivermos no final de semana", disse em entrevista ao site Motorsport.

Jonathan Wheatley, chefe da equipe, destacou que o desafio não se restringe à condução de seus dois pilotos, e coloca em xeque o desempenho de toda a sua equipe.

"Singapura é uma corrida exigente para todos. Desde a precisão necessária para guiar no circuito urbano até o calor e a umidade. Este circuito é um verdadeiro teste de resistência", afirmou o dirigente.

A programação para esta etapa do calendário de Fórmula 1 começa na sexta-feira com dois treinos livres. O primeiro acontece ás 6h30 (horário de Brasília) e outro está agendado para as 10h. No sábado, a terceira atividade de pista tem início às 6h30. Às 10h, as equipes voltam ao circuito para a definição do grid. A corrida está marcada para as 9h deste domingo.

