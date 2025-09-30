Botafogo x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão, o Botafogo recebe o Bahia no Estádio Nilton Santos. A bola rola às 21h30 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Botafogo x Bahia ao vivo?
O duelo entre Botafogo e Bahia terá transmissão da TV Globo (TV Fechada) e Premiere (Pay-per-view).
Como o Botafogo chega para o confronto
O Botafogo não vive bom momento. A equipe de Davide Ancelotti vem de derrota no clássico para o Fluminense e conquistou apenas um triunfo no mês de setembro. O Fogão é o quinto colocado, com 40 pontos.
O treinador pediu o máximo de concentração a seus comandados, pois sabe das dificuldades que um momento de pressão acaba exigindo.
"Nós temos que ter tranquilidade. O primeiro aspecto é manter a concentração. Não podemos levar gols como aconteceu no clássico. Nem que o jogo acabe zero a zero, mas não podemos sofrer gols. É preciso tranquilidade e pelo menos posso garantir que nada fora de campo vem interferindo em nosso trabalho", disse ele.
Para este jogo, o Botafogo deve manter a base que vem jogando, pois segue sem vários jogadores importantes. A boa notícia é o retorno da dupla de zaga titular, composta por Alexander Barboza e Kaio Pantaleão. Eles cumpriram suspensão contra o Fluminense e vão reaparecer nas vagas de Gabriel Bahia e de David Ricardo.
Como o Bahia chega para o confronto
O Bahia aparece logo atrás do Botafogo, com os mesmos 40 somados, mas com saldo de gols inferior. A equipe comandada por Rogério Ceni também não vive bom momento no Brasileirão. Apesar de ter superado o Palmeiras na última rodada, soma apenas um triunfo nos últimos cinco jogos pela competição nacional.
"Vai ser um duelo equilibrado, pois o Botafogo também tem imposição física. Além disso, é um confronto direto e que vale a posição. Assim espero que sirva de estímulo para nós", disse Rogério Ceni.
A equipe terá uma modificação nesta partida. O volante Acevedo cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Assim a sua vaga ficará com Rezende.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 59 vezes na história. Até então, os números mostram domínio do Bahia: foram 23 triunfos do Esquadrão de Aço, 19 empates e 17 vitórias do Botafogo.
Estatísticas
Botafogo no Brasileiro
- 5ª posição
- 11 vitorias, 7 empates e 7 derrotas
- 35 gols marcados
- 20 gols sofridos
Bahia no Brasileiro
- 6ª posição
- 11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas
- 32 gols marcados
- 28 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Botafogo
BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Marçal; Newton, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Santiago Rodríguez, Chris Ramos e Cuiabano
Técnico: Davide Ancelotti
Provável escalação do Bahia
BAHIA: Ronaldo, Gilberto, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Rezende, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Mateo Sanabria
Técnico: Rogério Ceni
Arbitragem
- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
- VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Ficha técnica
BOTAFOGO X BAHIA
Competição: 246 rodada do Brasileirão
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 30 de setembro de 2025 (Terça-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)