Botafogo x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão, o Botafogo recebe o Bahia no Estádio Nilton Santos. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Botafogo x Bahia ao vivo?

O duelo entre Botafogo e Bahia terá transmissão da TV Globo (TV Fechada) e Premiere (Pay-per-view).

Como o Botafogo chega para o confronto

O Botafogo não vive bom momento. A equipe de Davide Ancelotti vem de derrota no clássico para o Fluminense e conquistou apenas um triunfo no mês de setembro. O Fogão é o quinto colocado, com 40 pontos.

O treinador pediu o máximo de concentração a seus comandados, pois sabe das dificuldades que um momento de pressão acaba exigindo.

"Nós temos que ter tranquilidade. O primeiro aspecto é manter a concentração. Não podemos levar gols como aconteceu no clássico. Nem que o jogo acabe zero a zero, mas não podemos sofrer gols. É preciso tranquilidade e pelo menos posso garantir que nada fora de campo vem interferindo em nosso trabalho", disse ele.

Para este jogo, o Botafogo deve manter a base que vem jogando, pois segue sem vários jogadores importantes. A boa notícia é o retorno da dupla de zaga titular, composta por Alexander Barboza e Kaio Pantaleão. Eles cumpriram suspensão contra o Fluminense e vão reaparecer nas vagas de Gabriel Bahia e de David Ricardo.

Como o Bahia chega para o confronto

O Bahia aparece logo atrás do Botafogo, com os mesmos 40 somados, mas com saldo de gols inferior. A equipe comandada por Rogério Ceni também não vive bom momento no Brasileirão. Apesar de ter superado o Palmeiras na última rodada, soma apenas um triunfo nos últimos cinco jogos pela competição nacional.

"Vai ser um duelo equilibrado, pois o Botafogo também tem imposição física. Além disso, é um confronto direto e que vale a posição. Assim espero que sirva de estímulo para nós", disse Rogério Ceni.

A equipe terá uma modificação nesta partida. O volante Acevedo cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Assim a sua vaga ficará com Rezende.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 59 vezes na história. Até então, os números mostram domínio do Bahia: foram 23 triunfos do Esquadrão de Aço, 19 empates e 17 vitórias do Botafogo.

Estatísticas

Botafogo no Brasileiro

5ª posição

11 vitorias, 7 empates e 7 derrotas

35 gols marcados

20 gols sofridos

Bahia no Brasileiro

6ª posição

11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas

32 gols marcados

28 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Botafogo

BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Marçal; Newton, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Santiago Rodríguez, Chris Ramos e Cuiabano



Técnico: Davide Ancelotti

Provável escalação do Bahia

BAHIA: Ronaldo, Gilberto, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Rezende, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Mateo Sanabria



Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem

Árbitro : Flavio Rodrigues de Souza (SP)

: Flavio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes : Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Ficha técnica

BOTAFOGO X BAHIA

Competição: 246 rodada do Brasileirão



Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 30 de setembro de 2025 (Terça-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)