Bontempo diz estar em fase final de recuperação e revela expectativa para retorno no Santos

O Santos tem sofrido com lesões no elenco. Atualmente, tem três atletas entregues ao Departamento Médico com problemas musculares. Um deles é o meio-campista Gabriel Bontempo, revelado nas categorias de base do Peixe. O atleta de 20 anos revelou como anda sua recuperação e contou a expectativa para o retorno aos gramados.

"Não vejo a hora de voltar, de estar à disposição novamente. Estou em fase final de recuperação e espero estar de volta o mais rápido para ajudar. Estou me recuperando bem, me dedicando para ficar 100% logo. São três semanas fora já. Devo já começar a transição, começando a ficar sem dor", disse.

Próximos jogos do Santos

O Santos entra em campo nesta quarta-feira e recebe o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). Contudo, para este compromisso, Bontempo seguirá como desfalque para Juan Pablo Vojvoda. O meia tem expectativa de voltar para o jogo de domingo.

"Para quarta, acho não tem como, às vezes para domingo... espero que sim", revelou Bontempo.

Depois de pegar o Grêmio, o Peixe tem compromisso marcado contra o Ceará, no domingo, às 20h30, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Brasileiro.

Qual é a lesão de Bontempo?

O meio-campista apresentou uma contusão no músculo adutor da coxa direita após a partida contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 31 de agosto. Desde então, desfalcou o time em três jogos: Atlético-MG, São Paulo e Red Bull Bragantino.

Reforma no quarto do CT aprovada

Na noite de segunda-feira, o Santos promoveu um evento no CT Rei Pelé para reinaugurar os quartos do hotel onde os atletas ficam concentrados. Bontempo aprovou as mudanças.

"É legal, a gente fica feliz. Estão melhorando em várias infraestruturas tanto na Vila, quanto aqui no CT. São pequenas coisas, mas que fazem diferença. Agora no quarto a gente tem um conforto maior, uma modernidade e acaba que a gente consegue se recuperar e ter às vezes um melhor desempenho. Já fui lá ver e está top. Está legal", declarou Bontempo.

Situação do Santos no Brasileirão

O Santos fechou a 25ª rodada da competição na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a menos que o Juventude, primeiro time do Z4. O Peixe defende uma invencibilidade de quatro jogos, com três empates e uma vitória, sendo esta no clássico contra o São Paulo.