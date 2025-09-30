Topo

Barreal projeta duelo com Grêmio e vê Santos evoluindo: "Resultados vão chegar"

30/09/2025 19h50

Vivendo bom momento no Santos, Álvaro Barreal está otimista em relação ao trabalho de Juan Pablo Vojvoda. O atacante elogiou o desempenho do clube contra o Red Bull Bragantino, no último domingo, apesar do empate de 2 a 2, e acredita que os resultados vão aparecer em breve.

"Acho que fizemos um grande jogo contra o Bragantino. Merecíamos sair com a vitória, mas infelizmente tomamos o empate. Estamos jogando bem e acho que os resultados vão chegar", disse.

"Vamos para o jogo de amanhã (quarta) com muita vontade de sair na frente, de brigar lá no ataque. Estamos trabalhando para vencer o jogo de amanhã e começar a subir na tabela", completou.

Los hermanos

No gol marcado na última rodada, Barreal recebeu assistência do recém-chegado compatriota Lautaro Díaz. O camisa 22 exaltou o entrosamento com os argentinos dentro e fora de campo. Além da dupla, o Peixe também conta com Escobar e Rollheiser.

"Estamos muito próximos entre os argentinos, somos muitos agora e isso é bom também, nos sentimos um pouco perto da casa. A gente está bem entrosado com os argentinos, com os atletas que chegaram e todo mundo aqui está se dando muito bem dentro de campo", finalizou.

Agenda do Santos

O Santos recebe o Grêmio nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).

O Peixe entrou na rodada na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Tricolor Gaúcho é o 10° colocado, com 32 pontos.

