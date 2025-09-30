Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), o Barcelona recebe o Paris Saint-Germain no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.
Confira onde assistir, como chegam as equipes e as prováveis escalações.
Onde assistir Barcelona x PSG ao vivo?
TV fechada: TNT Sports
Streaming: HBO Max
Como chega o Barcelona para o confronto
O Barcelona chega em alta após derrotar a Real Sociedad e assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Pela Liga dos Campeões, a equipe também começou bem ao bater o Newcastle fora de casa.
Como chega o PSG para o confronto
Já o PSG superou o Auxerre por 2 a 0 no fim de semana e manteve a ponta do Francês. Na Champions, iniciou com uma goleada por 4 a 0 sobre a Atalanta.
Prováveis escalações
BARCELONA: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford
Técnico: Hansi Flick
PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Mayulu e Fabián Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos e Barcola
Técnico: Luis Enrique
Arbitragem
Árbitro: Michael Oliver
Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring
VAR: Jarred Gillett
Ficha técnica de Barcelona x PSG
Confronto: Barcelona x PSG
Competição: Liga dos Campeões - 2ª rodada da fase de liga
Data e horário: Quarta-feira, 1º de outubro, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico Lluís Companys - Barcelona (ESP)
Transmissão: TNT Sports e HBO Max