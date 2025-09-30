Topo

Atlético-MG só empata em casa com Juventude em noite de azar para Rony

Atacante acertou a trave duas vezes e parou em Jandrei já nos minutos finais - Fernando Moreno/AGIF
Bruno Madrid
30/09/2025 23h33

O Atlético-MG só conseguiu acertar a meta de Jandrei uma vez durante 90 minutos e empatou, dentro da Arena MRV, por 0 a 0 com o Juventude. O jogo abriu a 26ª rodada do Brasileirão, que terá sequência entre amanhã e quinta.

Rony foi um dos poucos destaques da partida, mas viveu uma noite de azar. O atacante da equipe de Jorge Sampaoli carimbou a trave gaúcha em duas oportunidades, uma em cada tempo, e ficou no quase já nos minutos finais.

Com o resultado, o Galo chegou aos 29 pontos e tomou o 13º lugar do Corinthians pelo saldo de gols. Os gaúchos, por outro lado, foram aos 23 pontos e seguem dentro do Z4.

Os times voltam a jogar no fim de semana pelo Brasileirão. O Atlético-MG vai ao Rio de Janeiro encarar o Fluminense no sábado, enquanto o Juventude recebe o Fortaleza.

Lances de destaque

Galo bica... a trave. Os donos da casa começaram a partida ligados no 220V e engataram uma blitz sobre o Juventude, que se segurou picotando o jogo com quatro faltas em dez minutos. Em uma delas, aliás, Scarpa cruzou e Rony se antecipou aos zagueiros, mas acertou a trave de Jandrei.

Faltou capricho. Aos poucos, a partida ganhou erros em sequência — e perdeu no quesito emoção. O Atlético-MG, mesmo controlando o adversário e sendo empurrado pela torcida, não conseguiu reproduzir o ritmo do início do embate. O Juventude, por sua vez, chegou pouquíssimas vezes ao gol rival e deu apenas um chute certo, quando Ênio finalizou nas mãos de Gabriel Delfim.

Rony, de novo, para na trave. O 2º tempo começou mais agitado, e os mineiros voltaram a ficar no quase — de novo com Rony. O atacante recebeu cruzamento de Biel e carimbou o poste dos visitantes. O destino do chute, aliás, irritou o atacante, que gritou e deu tapas consecutivos na trave.

Filme repetido. Os minutos finais do jogo na Arena MRV voltaram a ter um ritmo menor em relação ao início da etapa final. O Galo fez uma espécie de "ataque contra defesa" e até ensaiou gerar perigo, mas só obrigou Jandrei a fazer uma defesa em chute de Rony aos 43 minutos.

FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 0x0 JUVENTUDE

Data e horário: 30 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Competição: 26ª rodada do Brasileirão
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Lucas Casagrande
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Sidmar Dos Santos Meurer
VAR: José Cláudio Rocha Filho
Cartões amarelos: Alan Franco, Lyanco (CAM); Jadson, Marcelo Hermes, Alan Ruschel (JUV)
Cartões vermelhos: não houve
Gol: não houve

ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Lyanco, Ivan Román (Natanael) e Vitor Hugo; Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes (Gabriel Menino), Bernard (Dudu) e Caio Paulista; Biel (Reinier) e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli

JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Peixoto (Rodrigo Sam), Jadson, Mandaca e Lucas Fernandes (Rafael Bilu); Ênio (Sforza) e Gilberto (Matheus Babi). Técnico: Thiago Carpini

