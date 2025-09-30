Atlético-MG encara Juventude em duelo direto contra o rebaixamento pelo Brasileirão

Após desencantar sob o comando de Jorge Sampaoli no Campeonato Brasileiro, o Atlético busca nesta terça-feira, às 21h30, na Arena MRV, sua segunda vitória consecutiva e a terceira sob a batuta do treinador, somando todas as competições. O duelo diante do Juventude, pela 26ª rodada, pode afastar de vez o time mineiro da zona de perigo.

O triunfo por 1 a 0 sobre o Mirassol na última rodada deu novo ânimo ao elenco. Com o resultado, o Atlético chegou aos 28 pontos e ocupa a 14ª posição, abrindo seis justamente do Juventude, que aparece em 17º, com 22, dentro da zona de rebaixamento.

O time gaúcho chega pressionado para a partida. No fim de semana, como mandante, empatou por 1 a 1 com o Internacional, mas precisa emplacar uma sequência positiva para tentar sair da incômoda situação. Uma derrota em Belo Horizonte pode ampliar ainda mais o risco da equipe.

No histórico do confronto, o Atlético leva vantagem. Foram 26 jogos, com 16 vitórias mineiras, cinco empates e cinco triunfos do Juventude. O último encontro, porém, serve de alerta: jogando como visitante, o time gaúcho venceu por 3 a 2 no ano passado.

Sampaoli terá dificuldades para montar o time titular. O goleiro Everson, o lateral Guilherme Arana e o atacante Hulk estão suspensos. Junior Alonso, expulso, também está fora, além dos lesionados Cuello, Junior Santos e Alexsander. Por outro lado, Saravia, recuperado de lesão, volta a ficar à disposição após quase dois meses.

"O time está evoluindo. Contra o Mirassol ganhamos na base do coração e da entrega, e isso nos dá confiança. Temos tudo para fazer um grande jogo em casa", disse Jorge Sampaoli em entrevista coletiva.

O Juventude também terá baixas importantes. O volante Caíque e o atacante Gabriel Taliari receberam o terceiro cartão amarelo diante do Internacional e são desfalques. No meio, Daniel Peixoto, Sforza e Giraldo disputam uma vaga. No ataque, Gilberto e Matheus Babi aparecem como principais candidatos a substituir Taliari.

Thiago Carpini reconheceu as dificuldades, mas destacou a força do grupo: "Vamos enfrentar um adversário que vem em recuperação, mas confio muito no elenco. Temos jogadores prontos para aproveitar a oportunidade e buscar um grande resultado fora de casa".

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X JUVENTUDE

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Iván Román, Vitor Hugo e Caio; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa (Bernard); Rony e Biel. Técnico: Jorge Sampaoli.

JUVENTUDE - Jandrei; Ewerthon, Rodrigo Sam, Luan Freitas e Marcelo Hermes; Giraldo (Sforza), Luis Mandaca e Nenê; Lucas Fernandes, Emerson Batalla e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).