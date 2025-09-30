Atlético-MG empata com Juventude e supera o Corinthians na classificação
Nesta terça-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebeu o Juventude na Arena MRV e empatou em 0 a 0. O Galo até tentou, passou perto de abrir o placar em vários momentos, mas acabou parando em Jandrei, goleiro visitante, e na trave.
Situação da tabela
Com o empate, o Atlético-MG subiu uma posição na tabela, ultrapassando o Corinthians e assumindo o 13º lugar. O Galo chegou a 29 pontos, mesma pontuação do Timão, mas com saldo de gols superior (-4 a -6). Já o Juventude permaneceu na 17ª posição, com 23 pontos, a quatro do Santos (16º), primeiro time fora da zona de rebaixamento.
? FICHA TÉCNICA
? ATLÉTICO-MG 0 x 0 JUVENTUDE ?
? Competição: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro
?? Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
? Data: Terça-feira, 30 de setembro de 2025
? Horário: 21h30 (de Brasília)
????? Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
? Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Sidmar Dos Santos Meurer (PR)
? VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)
? Cartões amarelos: Alan Franco, Iván Román e Lyanco (Atlético-MG); Jadson, Marcelo Hermes, Jandrei e Alan Ruschel (Juventude)
? Atlético-MG
Gabriel Delfim; Gustavo Scarpa, Iván Román (Natanael), Lyanco, Vitor Hugo e Caio Paulista; Alan Franco, Igor Gomes (Gabriel Menino); Bernard (Dudu), Biel (Reinier) e Rony.
Técnico: Jorge Sampaoli
? Juventude
Jandrei; Formiga, Daniel Peixoto (Rodrigo Peixoto), Luan, Cipriano e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson e Mandaca; Ênio (Juan Sforza), Lucas Fernandes (Rafael Bilu) e Gilberto (Matheus Babi).
Técnico: Thiago Carpini
Como foi o jogo?
O Atlético-MG dominou amplamente as ações desde o apito inicial, pressionando o Juventude em busca do gol. Logo aos oito minutos, Rony acertou a trave de cabeça após cobrança de falta de Scarpa. O Galo manteve a posse e criou chances com Bernard e Rony, que novamente finalizou para fora. O Juventude pouco atacou, se limitando a se defender com linhas baixas. A única chegada dos visitantes foi com Ênio, que furou na área, mas conseguiu finalizar na sequência, parando no goleiro Gabriel Delfim.
Na etapa final, o Atlético-MG voltou ainda mais ofensivo e quase abriu o placar logo no início, quando Rony carimbou o travessão. Scarpa também assustou em cobrança de falta rente ao ângulo. Do outro lado, o Juventude respondeu em cabeceio de Matheus Babi por cima e em chute de Formiga defendido por Delfim. Aos 43, Jandrei fez uma bela defesa em uma finalização cruzada de Rony. O 0 a 0 persistiu até o fim, frustrando os atleticanos presentes na Arena MRV.
Próximos jogos
Atlético-MG
Fluminense x Atlético-MG (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 04/10/2025 (sábado) às 18h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Juventude
Juventude x Fortaleza (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 05/10/2025 (domingo) às 18h30
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Porto Alegre (RS)