Atlético de Madrid goleia o Frankfurt e entra na zona de classificação da Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, o Atlético de Madrid goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, no Estádio Metropolitano, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, e entrou na zona de classificação. Giacomo Raspadori, Robin Le Normand, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone e Julián Álvarez anotaram para os mandantes, enquanto Burkardt diminuiu para os visitantes.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Atlético de Madrid conquistou seus três primeiros pontos na Liga dos Campeões e subiu para a sexta posição. O Frankfurt tem a mesma pontuação, mas aparece em 15º lugar.

? Resumo do jogo

?ATLÉTICO DE MADRID 5 X 1 EINTRACHT FRANKFURT?

? Competição: 2ª rodada da Liga dos Campeões



?? Local: Estádio Metropolitano, em Madrid



? Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

? Giacomo Raspadori, aos 3' do 1ºT (Atlético de Madrid)

? Robin Le Normand, aos 32' do 1ºT (Atlético de Madrid)

? Antoine Griezmann, aos 45' do 1ºT (Atlético de Madrid)

? Burkardt, aos 11 minutos do 2ºT (Frankfurt)

? Giuliano Simeone, aos 24' do 2ºT (Atlético de Madrid)

? Julián Álvarez, aos 36? do 2ºT (Atlético de Madrid)

Como foi o jogo

O Atlético de Madrid inaugurou o placar aos três minutos de jogo. Após jogada de Giuliano Simeone pelo lado direito, Raspadori apareceu na área para concluir sem marcação. Aos 32, Le Normand ampliou para os donos da casa. Depois de cobrança de escanteio, Griezmann desviou de calcanhar na primeira trave, Kauã Santos defendeu e o zagueiro aproveitou o rebote para marcar.

Antes do fim da primeira etapa, aos 45 minutos, Julián Álvarez fez jogada individual e acionou Griezmann, que não teve trabalho para marcar de dentro da pequena área.

Burkardt diminuiu para o Frankfurt aos 11 da etapa complementar. O camisa 9 recebeu de Knauff na marca do pênalti e finalizou de primeira, contando com desvio em Marcos Llorente para marcar.

O Atlético de Madrid fez o quarto gol aos 24 minutos. Após cobrança curta de escanteio, Simeone antecipou a marcação na primeira trave e desviou para vencer o goleiro Kauã Santos. Aos 36, Julián Álvarez ampliou a vantagem para os mandantes cobrando pênalti de cavadinha.

Próximos jogos

Atlético de Madrid

Celta de Vigo x Atlético de Madrid (8ª rodada do Campeonato Espanhol)

(8ª rodada do Campeonato Espanhol) Data e horário : 05/10 (domingo) às 16h

: 05/10 (domingo) às 16h Local: Estádio de Balaídos, em Vigo

Eintracht Frankfurt