Flamengo está sendo egoísta? Colunistas debatem disputa por dinheiro da TV

O Flamengo está buscando seus direitos ou sendo egoísta na briga entre os clubes da Libra pela divisão dos direitos de TV? No UOL News Esporte, os colunistas Danilo Lavieri e Arnaldo Ribeiro debatem o tema.

Nesta semana, a Justiça do Rio bloqueou o repasse de R$ 77 milhões em direitos de TV aos clubes da Libra em liminar obtida pelo Rubro-Negro, que contesta o critério de divisão calculado pela liga.

Lavieri: 'É uma atitude muito egoísta do Flamengo'

O que hoje quer o Flamengo é ser um galho mais forte que todos os outros dentro dessa divisão de direitos, sem pensar no que vai acontecer com o resto da árvore. É uma atitude muito, muito egoísta. Sim, o Flamengo está recebendo um pouco menos de dinheiro do que recebia no contrato passado. Mas por quê? Porque há um movimento para que a Liga Brasileira, que não existe na prática, tenha uma divisão nos mesmos moldes do que acontece na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na Itália, cada um com a sua particularidade. Mas o que têm todas elas em comum é você divide de uma maneira mais igualitária para que os clubes que têm menos torcida, para os clubes que têm menos receita de patrocínio consigam competir um pouco melhor e consigam dar condições melhores para a competição de uma forma geral.

Danilo Lavieri

Mesmo neste modelo atual de divisão, o Flamengo ainda é o que mais ganha em relação aos outros clubes. Só que o que o Flamengo quer? O Flamengo quer ganhar ainda mais, quer que a diferença aumente. E a luta de todos os clubes é para que o Brasil entre no movimento, que já é antigo lá fora, para que seja uma divisão mais justa na parte de direitos de televisão. Os caras querem dividir de uma forma igual o direito de televisão para o bem do campeonato.

Danilo Lavieri

Arnaldo: Ninguém está preocupado com o futebol; é tudo pelo dinheiro

Sobre essa questão da liga, são apenas os aspectos financeiros -- ninguém está preocupado com o bem-estar do futebol brasileiro, com o jogo. Quem esfrega as mãos sempre nessas situações é a CBF que amanhã vai divulgar seu calendário sem que os clubes tenham força alguma para argumentar para colocar suas posições porque estão preocupados com as suas próprias situações financeiras e jamais vão conseguir formar uma liga. Eu acho essa uma das coisas mais infrutíferas de todos os tempos e os clubes vão continuar dependendo da CBF para jogar um campeonato de futebol. Sempre vai ser assim porque aqui nesse país reina esse individualismo completo.

Arnaldo Ribeiro

Os direitos de transmissão não são mais a principal fonte de renda do Flamengo, por exemplo, e talvez em alguns clubes isso comece a acontecer também. Então, não é que o Flamengo está ganhando menos dinheiro no total. Ele está ganhando menos dinheiro no direito de transmissão em relação ao que ele ganhava e alguns outros clubes também para que forme-se uma liga como é mais ou menos na Inglaterra. Nesse aspecto, nos direitos de transmissão, é possível haver uma divisão mais equalitária. Ainda assim quem tem mais torcida e mais visibilidade ganha mais -- é o caso do Flamengo. Mas é possível ter uma divisão mais igualitária para que uma liga se forme e que as diferenças entre o primeiro e o último não sejam tão abissais.

Arnaldo Ribeiro

O campo reflete uma situação que vem de cima, de fora de campo, mas no campo esse recorte das quatro derrotas seguidas pode ser estendido a mais dois jogos. Na verdade, nas últimas seis partidas foram cinco derrotas, uma vitória e só um gol marcado em seis partidas. E se o São Paulo vive a crise política, se a torcida protesta fora de campo, se a torcida abandonou dentro de campo, o técnico perdeu a mão também nessas últimas seis partidas. O time deu uma degringolada.

Arnaldo Ribeiro

Essa é uma situação que não é tão simples de ser resolvida por alguns fatores. Primeiro, porque a temporada ainda não acabou e o Carlos Belmonte e seus diretores, incluindo o Muricy, que é do grupo, estão no clube ao mesmo tempo que o Casares está. São eles que formaram esse time de futebol, que contrataram o Crespo e que agora não têm muito o que fazer no mercado, a não ser dar força a quem está lá. Esse é um fator. A temporada ainda está em andamento e está acabando.

Arnaldo Ribeiro

Arnaldo Ribeiro

No caso do Evangelista, é até uma curiosidade, porque ele é um jogador de uma característica diferente que o Palmeiras não tem outro no elenco e talvez, na minha visão, o Abel tenha esticado um pouco demais a corda dele. Por quê? Porque ele, ao lado da dupla de ataque, passou a jogar todas. Ele já passou dos 30. Então, ele era um jogador de risco nessa sequência maluca de jogos.

Danilo Lavieri

