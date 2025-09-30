Topo

Esporte

Assistir Pafos x Bayern pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Harry Kane comemora gol do Bayern de Munique - Alexandra BEIER / AFP
Harry Kane comemora gol do Bayern de Munique Imagem: Alexandra BEIER / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/09/2025 14h30

Pafos e Bayern de Munique se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no New Limassol Stadium, no Chipre, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Ancelotti trabalhou com 50 brasileiros e tem carinho especial por quatro

Ancelotti fala em livro sobre ida pra seleção: 'Ganhar a Copa com o Brasil'

Champions: Kane dá show e leva Bayern de Munique à vitória sobre o Chelsea

A equipe do Chipre estreou bem na competição ao arrancar um empate com o Olympiacos fora de casa. Com o brasileiro David Luiz no elenco, o Pafos tenta agora surpreender um dos maiores times do continente.

Já o Bayern mostrou sua força logo de cara na Champions League. Os alemães receberam o Chelsea e venceram por 3 a 1.

Pafos x Bayern -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: New Limassol Stadium, no Chipre (CYP)
  • Transmissão: Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

'E o Yuri, hein?': cavadinha vira assunto entre Alexandre de Moraes e Lula

Assistir Pafos x Bayern pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Transmissão ao vivo de Chelsea x Benfica pela Champions League: veja onde assistir

Assistir Galatasaray x Liverpool pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Assistir Inter de Milão x Slavia Praga pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Fluminense encerra preparação para encarar o Sport

Vini Jr. e Koke discutiram durante clássico de Madri, diz tv

Meia do Palmeiras, Evangelista passará por cirurgia na coxa e está fora da temporada

Evangelista passará por cirurgia após romper tendão da coxa e desfalca Palmeiras em até 6 meses

Popó tem alta após cirurgia e diz: 'Focar em uma boa recuperação'

Maurício Ruffy treina com Volkanovski e Adesanya e recebe elogios; veja