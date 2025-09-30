Assistir Pafos x Bayern pela Champions League: veja onde vai passar o jogo
Pafos e Bayern de Munique se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no New Limassol Stadium, no Chipre, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
A equipe do Chipre estreou bem na competição ao arrancar um empate com o Olympiacos fora de casa. Com o brasileiro David Luiz no elenco, o Pafos tenta agora surpreender um dos maiores times do continente.
Já o Bayern mostrou sua força logo de cara na Champions League. Os alemães receberam o Chelsea e venceram por 3 a 1.
Pafos x Bayern -- Liga dos Campeões
- Data e hora: 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: New Limassol Stadium, no Chipre (CYP)
- Transmissão: Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)