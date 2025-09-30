Assistir Inter de Milão x Slavia Praga pela Champions: veja onde vai passar o jogo
Inter de Milão e Slavia se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Atual vice-campeã do torneio, a Inter de Milão estreou com vitória. Os italianos visitaram o Ajax e venceram por 2 a 0.
O Slavia ainda busca o primeiro triunfo na Champions. A equipe da República Tcheca recebeu o Bodo/Glimt em empatou em 2 a 2 na primeira rodada.
Inter de Milão x Slavia Praga -- Liga dos Campeões
- Data e hora: 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)
- Transmissão: Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)