Assistir Inter de Milão x Slavia Praga pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Inter de Milão e Slavia se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Atual vice-campeã do torneio, a Inter de Milão estreou com vitória. Os italianos visitaram o Ajax e venceram por 2 a 0.

O Slavia ainda busca o primeiro triunfo na Champions. A equipe da República Tcheca recebeu o Bodo/Glimt em empatou em 2 a 2 na primeira rodada.

Inter de Milão x Slavia Praga -- Liga dos Campeões