Topo

Esporte

Assistir Inter de Milão x Slavia Praga pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Inter de Milão - Agustin Marcarian/REUTERS
Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Inter de Milão Imagem: Agustin Marcarian/REUTERS
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/09/2025 14h30

Inter de Milão e Slavia se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Ancelotti fala em livro sobre ida pra seleção: 'Ganhar a Copa com o Brasil'

Champions: Kane dá show e leva Bayern de Munique à vitória sobre o Chelsea

Zagueiro deixou City após palavras de Guardiola: 'não gostei de ouvir isso'

Atual vice-campeã do torneio, a Inter de Milão estreou com vitória. Os italianos visitaram o Ajax e venceram por 2 a 0.

O Slavia ainda busca o primeiro triunfo na Champions. A equipe da República Tcheca recebeu o Bodo/Glimt em empatou em 2 a 2 na primeira rodada.

Inter de Milão x Slavia Praga -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)
  • Transmissão: Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

'E o Yuri, hein?': cavadinha vira assunto entre Alexandre de Moraes e Lula

Assistir Pafos x Bayern pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Transmissão ao vivo de Chelsea x Benfica pela Champions League: veja onde assistir

Assistir Galatasaray x Liverpool pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Assistir Inter de Milão x Slavia Praga pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Fluminense encerra preparação para encarar o Sport

Vini Jr. e Koke discutiram durante clássico de Madri, diz tv

Meia do Palmeiras, Evangelista passará por cirurgia na coxa e está fora da temporada

Evangelista passará por cirurgia após romper tendão da coxa e desfalca Palmeiras em até 6 meses

Popó tem alta após cirurgia e diz: 'Focar em uma boa recuperação'

Maurício Ruffy treina com Volkanovski e Adesanya e recebe elogios; veja