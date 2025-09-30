Topo

Esporte

Assistir Galatasaray x Liverpool pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Isak comemora gol do Liverpool - Divulgação/Liverpool FC
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/09/2025 14h30

Galatasaray e Liverpool se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Space (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Galatasaray iniciou a Champions League com derrota. A equipe turca foi goleada pelo Eintracht por 5 a 1.

O Liverpool mostrou sua força ao vencer um jogo difícil. Os Reds receberam o Atlético de Madrid e garantiram os três pontos ao superar os espanhóis 3 a 2.

Galatasaray x Liverpool -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul (TUR)
  • Transmissão: Space (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

