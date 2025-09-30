Assistir Galatasaray x Liverpool pela Champions League: veja onde vai passar o jogo
Galatasaray e Liverpool se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela Space (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Galatasaray iniciou a Champions League com derrota. A equipe turca foi goleada pelo Eintracht por 5 a 1.
O Liverpool mostrou sua força ao vencer um jogo difícil. Os Reds receberam o Atlético de Madrid e garantiram os três pontos ao superar os espanhóis 3 a 2.
Galatasaray x Liverpool -- Liga dos Campeões
- Data e hora: 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul (TUR)
- Transmissão: Space (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)