Arsenal x Olympiacos: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Liga dos Campeões
O Arsenal entra a campo pela segunda rodada da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Os ingleses recebem o Olympiacos, da Grécia, às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.
ONDE ASSISTIR
O jogo entre Arsenal e Olympiacos terá transmissão da HBO Max (Streaming).
SITUAÇÃO NA TABELA
Arsenal - 3 pontos em 1 jogo - 7º lugar
Olympiacos - 1 ponto em 1 jogo - 21º lugar
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Merino e Odegaard; Saka, Gyökeres e Gabriel Martinelli.
Técnico: Mikel Arteta.
Olympiacos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; García, Hezze e Chiquinho; Strefezza, El Kaabi e Podence.
Técnico: Jose Luís Mendilibar.
ARBITRAGEM
O francês François Letexier será o árbitro do confronto, acompanhado dos assistentes conterrâneos Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Sören Storks, da Alemanha, ficará a cargo do VAR.