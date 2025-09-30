Topo

Esporte

Arsenal x Olympiacos: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Liga dos Campeões

30/09/2025 20h00

O Arsenal entra a campo pela segunda rodada da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Os ingleses recebem o Olympiacos, da Grécia, às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre Arsenal e Olympiacos terá transmissão da HBO Max (Streaming).

SITUAÇÃO NA TABELA

Arsenal - 3 pontos em 1 jogo - 7º lugar

Olympiacos - 1 ponto em 1 jogo - 21º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Merino e Odegaard; Saka, Gyökeres e Gabriel Martinelli.

Técnico: Mikel Arteta.

Olympiacos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; García, Hezze e Chiquinho; Strefezza, El Kaabi e Podence.

Técnico: Jose Luís Mendilibar.

ARBITRAGEM

O francês François Letexier será o árbitro do confronto, acompanhado dos assistentes conterrâneos Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Sören Storks, da Alemanha, ficará a cargo do VAR.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

CNB aplica suspensões a Popó, Wanderlei Silva e equipes após confusão no Spaten Fight Night

?Competitividade predatória?: Milly critica atrito entre Fla e Libra

Transmissão ao vivo de Goiás x Atlético-GO pela Série B: veja onde assistir

Casares comenta profissionalização no São Paulo, mas defende conselheiros: "Não vou abrir mão"

Internacional x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Villarreal x Juventus: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Napoli x Sporting: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Botafogo x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Arsenal x Olympiacos: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Liga dos Campeões

Santos x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Mirassol x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações