Arsenal anuncia renovação com zagueiro Saliba; veja detalhes

Na manhã desta terça-feira, o Arsenal anunciou a renovação contratual do zagueiro francês William Saliba. O novo vínculo do atleta de 24 anos vai até junho de 2030.

The moment we've all been waiting for ?? pic.twitter.com/Dyc6R8mXW4 ? Arsenal (@Arsenal) September 30, 2025

Apesar de ser contratado pelo Arsenal em 2019, Saliba só foi vestir a camisa do clube ingês em 2022, após passar por empréstimos no Nice e no Olympique de Marselha, ambos da França. Na época, o zagueiro foi comprado por(cerca de R$ 127 milhões).

Desde que chegou ao Arsenal, Saliba virou peça fundamental na equipe do Arteta. Nessas quatro temporadas pelos Gunners, o zagueiro entrou em campo 140 vezes e venceu a Supercopa da Inglaterra, em 2024.

"Me sinto orgulhoso de mim mesmo porque assinei pela primeira vez em 2019 e agora, em 2025, ainda estou aqui para renovar meu contrato. Estou muito feliz. Me sinto em casa. Temos um bom time, temos um bom elenco, temos uma boa comissão técnica. O treinador é perfeito para mim, então este é o melhor lugar para estar", disse Saliba, em entrevista ao site oficial do Arsenal.

Quase saída

Durante a última janela de transferências, o Real Madrid buscou a contratação de Saliba e, após não conseguir negociar com o Arsenal, aguardava o término do vínculo de Saliba.

Antes da renovação, o contrato do zagueiro francês se encerrava em junho de 2026. Assim, a partir de janeiro do próximo ano, o Real Madrid poderia firmar um pré-acordo para contratá-lo sem custos.

Fase do Arsenal

Após anos em processo de reformulação de elenco, o Arsenal finalmente compete por títulos novamente. Nas últimas duas edições do Campeonato Inglês, a equipe bateu na trave e ficou com o vice-campeonato.

Nessa temporada, a equipe começou bem na Premier League e, atualmente, ocupa a segunda posição, com 13 pontos conquistados em seis jogos.

O Arsenal volta a campo nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), quando recebe o Olympiacos pela segunda rodada da Liga dos Campeões, no Emirates Stadium.