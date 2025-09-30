Após briga generalizada, Wanderlei Silva e Popó são suspensos por 180 dias

As cenas de confusão generalizada que marcaram o encerramento do Spaten Fight Night 2, realizado no último sábado (27), em São Paulo, já começaram a render consequências. O Conselho Nacional de Boxe (CNB) anunciou suspensões a diversos envolvidos na briga, incluindo os protagonistas do duelo principal: Wanderlei Silva e Acelino 'Popó' Freitas (clique aqui ou veja abaixo).

Ambos foram suspensos por 180 dias e estão proibidos de atuar em qualquer evento sancionado pela entidade durante esse período. A decisão foi tomada após a confusão que teve início logo após a luta principal, que terminou com a desclassificação do 'Cachorro Louco' por faltas repetidas, como cabeçadas, e em seguida, o nocaute aplicado por Rafael Freitas, filho do ex-campeão mundial de boxe.

Apesar de ter sido o autor do golpe que apagou o veterano do MMA, Rafael não foi punido, uma vez que não atuava como corner e, portanto, não estava sob a alçada regulatória direta do Conselho. Ainda assim, o órgão informou que irá recomendar sua exclusão por tempo indeterminado de futuros eventos de boxe, conforme publicado pelo 'MMA Fighting'.

Equipes atingidas

Entre os membros das equipes, a punição mais severa foi aplicada a André Dida, treinador de Wanderlei, que foi flagrado desferindo socos em Popó durante a briga. Ele recebeu 365 dias de suspensão. Pela equipe do pugilista baiano, Luis Claudio Freitas e Iago Gutierrez Freitas também foram punidos, com 180 dias cada, enquanto Lucas Pontes da Silva foi suspenso por 90 dias.

Outros nomes de destaque que participaram da confusão, como Fabrício Werdum, que estava no corner do ex-PRIDE, e Thor Silva, filho de Wanderlei, não foram sancionados, pois não estavam licenciados pelo CNB no evento. A entidade brasileira informou que irá notificar outras comissões reguladoras sobre as suspensões, o que pode ampliar o alcance das punições para além do território nacional.

