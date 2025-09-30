Análise: insosso, São Paulo mostra que sentiu o golpe após queda na Libertadores

Marcelo Baseggio

O São Paulo amargou mais uma decepção nesta segunda-feira ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Ceará, em pleno Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando dar uma resposta à torcida, a equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo mostrou ao longo dos 90 minutos que sentiu o golpe após a dura eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores, não conseguindo construir o resultado positivo.

Diante de pouco mais de 12 mil torcedores, o São Paulo até teve algumas chances para marcar gol, mas esteve longe de um amplo domínio sobre o adversário, que se manteve em bloco baixo para não dar espaços aos donos da casa e conseguiu ser eficientes nas raras oportunidades que teve durante a partida.

O Tricolor segue tendo dificuldades para criar jogadas trabalhadas. A falta de criatividade se dá por não haver à disposição muitos atletas que deem profundidade à equipe. Desta forma, o São Paulo acaba trocando passes entre as intermediárias, mas sem evoluir de forma mais aguda para o terço final do campo.

O time também perdeu muita presença de área com todos os seus centroavantes lesionados, exceto Juan Dinenno, que entrou no segundo tempo, mas pouco fez. Luciano como "camisa 9" tem tido dificuldades para balançar as redes e muitas vezes acaba saindo da área para buscar o jogo, fazendo com que o time perca a referência no ataque.

Recuperado de uma virose, Cédric Soares também a profundidade necessária pelo lado direito do campo. O jogador participou de algumas associações com Bobadilla e Rodriguinho, mas quase nunca fazia ultrapassagens para cruzar na área ou ser mais agudo atuando pelo setor.

Claro que o abalo psicológico pela eliminação na Libertadores tem influência no resultado contra o Ceará, assim como a longa lista de desfalques, mas o São Paulo precisa mostrar mais repertório nesta reta final de temporada se quiser se classificar para a próxima edição do torneio continental. Crespo terá muito trabalho pela frente. Jogadores e comissão devem aproveitar o fato de não serem alvos, pelo menos por enquanto, dos protestos da torcida para iniciar uma retomada.

A próxima oportunidade de o Tricolor tentar se redimir com a torcida acontece na próxima quinta-feira, quando visita o Fortaleza, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.