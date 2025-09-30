Topo

Ana Candiotto estreia com vitória no Torneio Internacional feminino de tênis

30/09/2025 23h06

O bom momento da paulista Ana Candiotto continua. A sétima principal inscrita do Torneio Internacional feminino de Tênis - Ano IX, evento de nível W35 do ranking mundial de profissionais, teve um primeiro set exigente em sua estreia e superou na noite desta terça-feira a chilena Jimar Gerald González, com parciais de 7/5 e 6/1.

"Ela começou melhor do que eu, fez 3/1 e quase 4/1. E aí me segurei e o jogo começou a ficar mais para mim", avaliou a tenista de 19 anos e atual 468ª do ranking. "No segundo, ela caiu de energia e eu mantive o ritmo. Eu havia perdido para ela um mês atrás e isso me fez me manter bem concentrada e com bom índice de primeiro saque". Na próxima quinta, ela enfrentará a vencedora da partida entre Jennifer Dourado e a argentina Carla Markus.

Nas outras partidas que abriram a chave de simples, Júlia Konishi superou Sofia Mendonça, por duplo 6/3, e terá pela frente na quinta-feira a italiana e cabeça 5 Miriana Toma, que teve jogo duro contra Sylvie Zund, de Liechtenstein, e marcou 6/3 e 7/6 (7-2). Já Luana Plaza teve pouca chance diante da argentina Jasmin Ortenzi e caiu por 6/0 e 6/1.

Pigossi, Carol e Naná estreiam na chave principal

A quarta-feira completará a primeira rodada da chave de simples e terá muitas brasileiras em quadra, com destaque para as duas favoritas ao título, Laura Pigossi e Carol Meligeni.

A imponente quadra principal abre às 10h (de Brasília), com Gabriela Cé diante da argentina Justina Gonzalez. Em seguida, Naná Silva, que superou o qualificatório, faz duelo nacional contra Luiza Esteves.

O terceiro jogo terá Carol diante da argentina Berta Bonardi e Pigossi entra às 17h para enfrentar a também argentina Luciana Moyano. A rodada noturna, às 18h30, terá Luiza Fullana contra a chilena e cabeça 8 Antonia Vergara.

Mais seis brasileiras fazem estreia. Na quadra 2, Letícia Vidal enfrenta, às 10h, a colombiana Maria Jose Sanchez e, a seguir, Thaisa Pedretti defende a condição de sexta favorita diante de outra colombiana, Maria Paulina Perez. Já na quadra 3, Rebeca Pereira e Maria Eduarda Lages fazem confronto brasileiro e Dourado encara Markus. Por fim, na quadra 4, Marjorie Souza desafia a argentina Lourdes Ayala.

A terça-feira também viu os oito jogos finais do qualificatório, com destaque para a vitória de Naná sobre Alice Ghiraldi, de 16 anos, por duplo 6/1. Já Letícia Vidal avançou à chave ao superar Laura Badia, por 7/6 (7-2) e abandono, e Maria Eduarda Lages derrotou Bianca Bernardes, por 6/3 e 7/5.

