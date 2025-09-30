Alô, Poatan! Ankalaev promete mensagem para rivais na coletiva do UFC 320

Atual campeão dos meio-pesados (93 kg), Magomed Ankalaev prometeu movimentar os bastidores do UFC 320 antes mesmo de entrar no octógono. Em publicação no X (antigo Twitter), o russo afirmou que tem uma mensagem direcionada aos demais atletas da divisão presentes no card e que irá compartilhá-la durante a coletiva de imprensa oficial, marcada para esta quinta-feira (2) (clique aqui ou veja abaixo).

Ankalaev será protagonista da luta principal do evento, que acontece neste sábado (5), e colocará o título em jogo na revanche contra Alex 'Poatan'. No primeiro encontro entre os dois, em março deste ano, o russo saiu vencedor por decisão unânime e tomou o cinturão das mãos do brasileiro.

"Na quinta-feira, durante a coletiva de imprensa, tenho algo a dizer a todos os meio-pesados deste card. Sintonizem", escreveu o detentor do cinturão.

Outros meio-pesados

Além da disputa de cinturão, outros dois nomes de destaque da categoria também estarão em ação no card. Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr. se enfrentam em duelo que é tratado como uma possível eliminatória por título. O vencedor, inclusive, pode surgir como próximo desafiante, dependendo do desfecho da luta principal.

A expectativa agora gira em torno do que Ankalaev pretende revelar ou provocar na coletiva, especialmente com o clima de rivalidade que se intensificou desde a última luta contra Poatan. A coletiva deve contar com a presença dos principais atletas do card e será transmitida ao vivo pelos canais oficiais do UFC.

Guys, Thursday during the press conference I have something to say to every Light Heavyweight on this card.

Tune in on Thursday for the press conference ?

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) September 30, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok