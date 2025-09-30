Topo

Esporte

Alisson tem lesão na derrota do Liverpool e não deve ser convocado por Ancelotti

Istambul

30/09/2025 21h20

O goleiro Alisson, do Liverpool, sofreu uma lesão, nesta terça-feira, na derrota por 1 a 0 diante do Galatasaray, em Istambul, na Turquia, em jogo válido pela Champions League. O técnico Arne Slot demonstrou pessimismo com relação ao retorno Fo jogador brasileiro.

"Quando ele correu para trás, sentiu alguma coisa. Eu não posso te dizer exatamente porque eu não sou fisioterapeuta, mas normalmente quando um jogador corre para trás, sente alguma coisa, vai para o chão e não volta para o campo não é bom", disse o treinador em entrevista coletiva.

"Se meu jogador está no chão, nove em cada 10 vezes temo o pior - e por pior, quero dizer que ele não pode continuar. Foi o que aconteceu com Alisson. Normalmente, ele não poderá jogar no sábado. Isso é 99,9 por cento - eu já disse 100 por cento, mas vamos fazer com que seja 99,9 [embora] eu ache que seja 100", afirmou o holandês, referindo-se ao clássico com o Chelsea pela Premier League.

Alisson mergulhou para a esquerda para defender o chute rasteiro de Victor Osimhen aos nove minutos do segundo tempo e imediatamente sinalizou ao banco do Liverpool que estava lesionado, aparentemente em algum músculo da perna.

Desta forma, Alisson poderá ficar fora da lista do técnico Carlo Ancelotti, que convocará a seleção brasileira nesta quarta-feira, às 15h, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio. Os jogadores convocados enfrentarão a Coreia do Sul, em Seul, no dia 10 de outubro, e o Japão, em Tóquio, no dia 14.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Alisson tem lesão na derrota do Liverpool e não deve ser convocado por Ancelotti

Popó recebe alta após cirurgia na mão e foca em recuperação: "Que não haja sequelas"

Vitor Roque avalia calendário "desgastante" e projeta duelo contra o Vasco: "Vem em uma boa crescente"

Leila sobe o tom: 'Seria bonito formarmos nova liga excluindo o Flamengo'

Corinthians obtém nova vitória contra Vítor Pereira na Justiça do Trabalho

CNB aplica suspensões a Popó, Wanderlei Silva e equipes após confusão no Spaten Fight Night

'Competitividade predatória': Milly critica atrito entre Flamengo e Libra

Transmissão ao vivo de Goiás x Atlético-GO pela Série B: veja onde assistir

Casares comenta profissionalização no São Paulo, mas defende conselheiros: "Não vou abrir mão"

Internacional x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Villarreal x Juventus: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações