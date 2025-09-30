Alisson tem lesão na derrota do Liverpool e não deve ser convocado por Ancelotti

O goleiro Alisson, do Liverpool, sofreu uma lesão, nesta terça-feira, na derrota por 1 a 0 diante do Galatasaray, em Istambul, na Turquia, em jogo válido pela Champions League. O técnico Arne Slot demonstrou pessimismo com relação ao retorno Fo jogador brasileiro.

"Quando ele correu para trás, sentiu alguma coisa. Eu não posso te dizer exatamente porque eu não sou fisioterapeuta, mas normalmente quando um jogador corre para trás, sente alguma coisa, vai para o chão e não volta para o campo não é bom", disse o treinador em entrevista coletiva.

"Se meu jogador está no chão, nove em cada 10 vezes temo o pior - e por pior, quero dizer que ele não pode continuar. Foi o que aconteceu com Alisson. Normalmente, ele não poderá jogar no sábado. Isso é 99,9 por cento - eu já disse 100 por cento, mas vamos fazer com que seja 99,9 [embora] eu ache que seja 100", afirmou o holandês, referindo-se ao clássico com o Chelsea pela Premier League.

Alisson mergulhou para a esquerda para defender o chute rasteiro de Victor Osimhen aos nove minutos do segundo tempo e imediatamente sinalizou ao banco do Liverpool que estava lesionado, aparentemente em algum músculo da perna.

Desta forma, Alisson poderá ficar fora da lista do técnico Carlo Ancelotti, que convocará a seleção brasileira nesta quarta-feira, às 15h, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio. Os jogadores convocados enfrentarão a Coreia do Sul, em Seul, no dia 10 de outubro, e o Japão, em Tóquio, no dia 14.