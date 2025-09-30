Topo

Alisson sai machucado, e Liverpool perde para Galatasaray na Champions

Goleiro sentiu dores após fazer uma defesa e não aguentou ficar em campo - Ozan KOSE / AFP
Goleiro sentiu dores após fazer uma defesa e não aguentou ficar em campo Imagem: Ozan KOSE / AFP

30/09/2025 18h00

O Liverpool perdeu por 1 a 0 para o Galatasaray, nesta terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, no RAMS Park, em Istambul, na Turquia. O gol foi anotado por Osimhen, de pênalti.

O goleiro Alisson precisou ser substituído no decorrer do segundo tempo. Ele sentiu dores após fazer uma defesa e não aguentou ficar em campo.

Nesta quarta-feira, Carlo Ancelotti fará a convocação da seleção brasileira para dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026. O arqueiro do Liverpool é presença constante nas listas do italiano.

Como foi jogo

O Liverpool até pressionou no começo, mas quem conseguiu estufar as redes foi o Galatasaray. Com 14 minutos, Yilmaz recebeu na área e levou um tapa no rosto de Szoboszlai. O árbitro, então, marcou pênalti. Na cobrança, Osimhen estufou as redes.

No fim do segundo tempo, o árbitro até chegou a marcar um pênalti para o Liverpool, em dividida de Singo com Konaté, mas foi chamado para rever o lance no VAR e anulou a decisão.

