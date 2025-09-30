Alex Poatan abre o jogo sobre primeiro duelo contra Ankalaev: "Não estava nem 50%"

Em março desta temporada, Alex Pereira perdeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate ao ser derrotado, via decisão unânime, por Magomed Ankalaev. Neste sábado (4), na luta principal do UFC 320, em Las Vegas (EUA), 'Poatan' terá a oportunidade de dar o troco no rival russo e retomar o posto de campeão da categoria. E, ao que tudo indica, enfrentar seu mais recente algoz não tem tirado o sono do brasileiro. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o astro do MMA destacou qual o fator determinante do primeiro encontro entre os dois o faz esbanjar confiança para a iminente revanche: sua condição de competição aquém do habitual.

Sem entrar em detalhes sobre lesões ou outro tipo de imprevistos que teve durante o primeiro embate, Poatan revelou que estava longe das condições ideais na noite da luta. Segundo o próprio, sua capacidade não chegava nem a 50%. Na ocasião, o agora ex-campeão foi superado por pontos em um combate, para muitos, equilibrado. Sendo assim, dado o contexto e o desfecho, em seu entendimento, não tão catastrófico, o meio-pesado brasileiro prevê que, em uma melhor forma no UFC 320, o resultado da revanche contra o russo pode ser diferente.

"O que muda é voltar melhor. Tenho certeza que estou bem melhor, meu corpo está bem melhor. Evoluí nos treinos. Posso mostrar tudo que já sabia e aprendi nesses sete meses. É um bom momento para mim. São coisas que não gosto de estar falando (motivo de não estar 100% na primeira luta), em algum momento eu vou falar. Lógico que não estava 100%, nem 50%. Estava uns 40%, pelo menos. Foi uma luta igual, ainda. Então isso me dá muita confiança. Saber que estou bem hoje e posso mostrar o que sei fazer. 50% já estava bom, já dava para ganhar. Mas (se eu estiver) com 80% (da capacidade) é até meio perigoso (para o Ankalaev). Se tiver 80%, ok, está bom", frisou o striker paulista.

Volta por cima?

O primeiro confronto entre Ankalaev e Poatan, disputado no UFC 313, em março, terminou com a vitória do russo na decisão unânime dos juízes. Assim, o atleta do Daguestão (RUS) colocou um ponto final no reinado do brasileiro na divisão dos meio-pesados e conquistou o cinturão da categoria.

Agora, com a revanche marcada para o dia 4 de outubro, na luta principal do UFC 320, em Las Vegas, Alex Poatan terá a oportunidade de dar o troco e retomar o controle da categoria. Para isso, o striker paulista terá que elevar seu nível de desempenho em comparação ao primeiro duelo contra o russo.

