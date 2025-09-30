Adversário definido! Vicente Luque enfrenta Joel Álvarez no UFC Rio

Com a lesão do argentino Santiago Ponzinibbio, o brasileiro Vicente Luque terá um novo desafio no UFC Rio, agendado para o dia 11 de outubro, na Farmasi Arena. O espanhol Joel Álvarez foi escalado como substituto e será o oponente do atleta da casa em um confronto que promete agitar a divisão dos meio-médios (77 kg).

Inicialmente preparado para encarar Ponzinibbio, o 'Assassino Silencioso', como é conhecido, agora encara um adversário em ascensão. Álvarez vive grande fase na organização e soma três vitórias consecutivas, todas por via rápida - uma finalização e dois nocautes.

Do outro lado, o brasileiro tenta reencontrar o caminho das vitórias após uma fase irregular. Com quatro derrotas nas últimas seis aparições, ele chega pressionado ao evento na 'Cidade Maravilhosa'. Sua luta mais recente foi em junho, quando acabou superado por Kevin Holland.

Novo confronto

O evento também ganhou mais um duelo entre atletas do país. Saimon Oliveira e Luan Lacerda medem forças em combate válido pela divisão dos galos (61 kg). Ambos ainda buscam a primeira vitória no Ultimate. Natural de Santa Catarina, Saimon sofreu reveses em suas três apresentações até aqui. Já Lacerda, representante da Nova União, foi derrotado nas duas vezes em que entrou no cage da companhia.

Bruxa solta

Além da saída de Ponzinibbio, outras mudanças impactaram o card. Rafael Fiziev, que faria a luta principal ao lado de Charles 'Do Bronx', precisou ser retirado por conta de uma lesão. O ex-campeão dos leves (70 kg) agora enfrentará o polonês Mateusz Gamrot. Já Gabriel Bonfim, o 'Marretinha', teve o duelo contra Randy Brown remanejado após a saída do rival. A luta entre os meio-médios foi transferida para liderar um evento 'Fight Night', programado para o dia 8 de novembro.

