Palmeiras: 'Abel vai ter que se virar sem Evangelista', diz Lavieri

Abel Ferreira vai precisar encontrar soluções rápidas para o meio-campo do Palmeiras sem o lesionado Lucas Evangelista, afirma Danilo Lavieri no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O comentarista destaca que o elenco não tem outro jogador com o mesmo perfil, o que força Abel a testar alternativas em um momento decisivo da temporada.

No caso do Evangelista, é até uma curiosidade, porque ele é um jogador de uma característica diferente que o Palmeiras não tem outro no elenco e talvez, na minha visão, o Abel tenha esticado um pouco demais a corda dele. Por quê? Porque ele, ao lado da dupla de ataque, passou a jogar todas. Ele já passou dos 30. Então, ele era um jogador de risco nessa sequência maluca de jogos.

Danilo Lavieri

Na derrota para o Bahia, Abel optou colocar Aníbal Moreno no lugar de Evangelista, mas o comentarista avalia que a dupla Aníbal e Martínez não funcionou bem.

Para Lavieri, a tendência é ver Andreas Pereira recuado e um ataque mais ousado contra o Vasco no Allianz Parque, na próxima rodada do Brasileirão.

Quando o Abel tenta substituir o Evangelista por dupla de volante, Aníbal e Martínez não funcionam. Aníbal e Martínez têm características muito parecidas, como aconteceu na Fonte Nova. O que a gente imagina contra o Vasco é o Abel arriscar um pouco mais, puxar o Andreas Pereira para a posição do Evangelista e colocar mais um jogador no setor ofensivo do Palmeiras. É o que se imagina.

Danilo Lavieri

O campo reflete uma situação que vem de cima, de fora de campo, mas no campo esse recorte das quatro derrotas seguidas pode ser estendido a mais dois jogos. Na verdade, nas últimas seis partidas foram cinco derrotas, uma vitória e só um gol marcado em seis partidas. E se o São Paulo vive a crise política, se a torcida protesta fora de campo, se a torcida abandonou dentro de campo, o técnico perdeu a mão também nessas últimas seis partidas. O time deu uma degringolada.

Arnaldo Ribeiro

Essa é uma situação que não é tão simples de ser resolvida por alguns fatores. Primeiro, porque a temporada ainda não acabou e o Carlos Belmonte e seus diretores, incluindo o Muricy, que é do grupo, estão no clube ao mesmo tempo que o Casares está. São eles que formaram esse time de futebol, que contrataram o Crespo e que agora não têm muito o que fazer no mercado, a não ser dar força a quem está lá. Esse é um fator. A temporada ainda está em andamento e está acabando.

Arnaldo Ribeiro

O que hoje quer o Flamengo é ser um galho mais forte que todos os outros dentro dessa divisão de direitos, sem pensar no que vai acontecer com o resto da árvore. É uma atitude muito, muito egoísta. Sim, o Flamengo está recebendo um pouco menos de dinheiro do que recebia no contrato passado. Mas por quê? Porque há um movimento para que a Liga Brasileira, que não existe na prática, tenha uma divisão nos mesmos moldes do que acontece na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na Itália, cada um com a sua particularidade. Mas o que têm todas elas em comum é você divide de uma maneira mais igualitária para que os clubes que têm menos torcida, para os clubes que têm menos receita de patrocínio consigam competir um pouco melhor e consigam dar condições melhores para a competição de uma forma geral.

Danilo Lavieri

Arnaldo Ribeiro

