Arnaldo: Torcida do São Paulo abandonar o time é o pior cenário

O São Paulo vive uma crise generalizada na gestão Julio Casares, e a torcida abandonar o time é o pior cenário possível, avalia Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O comentarista apoiou o protesto da torcida organizada com a diretoria, mas alertou que o público pagante do Tricolor na derrota para o Ceará — a quarta seguida do time de Hernán Crespo — foi o pior do Morumbis desde a pandemia da Covid-19.

O campo reflete uma situação que vem de cima, de fora de campo, mas no campo esse recorte das quatro derrotas seguidas pode ser estendido a mais dois jogos. Na verdade, nas últimas seis partidas foram cinco derrotas, uma vitória e só um gol marcado em seis partidas. E se o São Paulo vive a crise política, se a torcida protesta fora de campo, se a torcida abandonou dentro de campo, o técnico perdeu a mão também nessas últimas seis partidas. O time deu uma degringolada.

Arnaldo Ribeiro

Para Arnaldo, o boicote é preocupante para o futuro do time em campo e fora dele.

A novidade não foi a ressaca, a atuação ruim, as indecisões, a falta de confiança, mas o Morumbi vazio. Isso de fato é novidade. O São Paulo não tinha um público desse desde que voltou o futebol na pandemia. E acho que a pior das coisas é a torcida abandonar.

Arnaldo Ribeiro

Apesar de entender as razões do protesto, Arnaldo entende que é preciso apoiar o time até o fim da temporada.

Eu acho que os protestos contra o presidente são válidos. A indignação com várias situações do governo Casares são justificáveis. Mas abandonar o time não é uma opção, até porque o campeonato não acabou. O São Paulo ainda não fez os 10 pontos para se salvar. Tem dois meses de futebol. Para o torcedor do São Paulo, eu sei disso, dá para perceber, o melhor seria que o campeonato terminasse hoje e todo mundo fosse de férias, mas não é a realidade.

Arnaldo Ribeiro

A derrota por 1 a 0 para o Ceará no Morumbis foi precedida por um protesto da torcida fora do estádio contra a diretoria. Com direito a caixões, os principais alvos foram o presidente Julio Casares, chamado de "marketeiro", e o diretor de futebol Carlos Belmonte.

