Cara de campeão? Colunistas analisam vitória 'improvável' do Flamengo

O Flamengo mostrou força mental e elenco ao virar sobre o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena, avaliaram Rodrigo Mattos e José Trajano, no Fim de Papo.
Para os colunistas, o time carioca saiu atrás, sofreu com cansaço e erros defensivos, mas reagiu no segundo tempo, aproveitou a qualidade do banco de reservas e contou com atuações decisivas para ampliar a liderança do Brasileirão.
Mattos: Corinthians não aproveitou vantagem
Esse jogo parecia que ia dar tudo errado. [...] Se você olhar a atitude dos jogadores do Flamengo no primeiro tempo, [...] estavam meio lentos na rotação, estavam num jogo que parecia de campeonato carioca, e que era um jogo que estava valendo a liderança. 40 minutos nisso. Foram dominados completamente.
Foi uma vitória muito improvável, porque o que a gente via do Flamengo no início era um time numa rotação muito baixa. E aí, é dessas coisas de futebol, né? O Corinthians não aproveitou a vantagem.
Rodrigo Mattos
Trajano: Se Flamengo vencer Cruzeiro, não tem para ninguém
E o Flamengo, com essa vitória e a derrota do Palmeira, do Cruzeiro, até do Mirassol, até do Botafogo, que é o quinto colocado, se distancia, vai pegar o Cruzeiro agora no meio da semana. E se o Flamengo passar pelo Cruzeiro na quinta-feira, aí eu acho que não vai ter pra ninguém.
José Trajano
Palmeiras: Abel mexeu mal em derrota? Colunistas divergem
O Lucas Evangelista é um meio campista de dinâmica de jogo. Ele dá dinâmica na partida. Aquele cara que pega, faz o time rodar. [...] Entra o Aníbal Moreno, é um cara caçador, que caça o melhor jogador do outro lado, que chega junto, que faz cobertura, que faz mais falta. Não tem um cara no banco [para substituir o Evangelista]. O Evangelista machucou.
Yuri cobrou pior pênalti da história do Corinthians? Colunistas debatem
Foi autossuficiência. Sempre se acha, é na marra. [...] E, olha, o Pato encerrou a carreira dele no Corinthians ao cobrar aquele pênalti contra o Grêmio dessa mesma maneira. O Yuri Alberto não vai encerrar a carreira no Corinthians, mas vai ficar eternamente marcado como responsável por essa derrota.
José Trajano
Casagrande: Yuri Alberto deveria chorar de novo após derrota do Corinthians
Eu acho assim, ele devia chorar de novo, né? Ele chorou de emoção quando ele fez aquele gol. Agora, o Corinthians perdeu por 2 a 1. Ele deveria chorar de novo, porque aquele pênalti que ele bateu no primeiro tempo, rídiculo, fez total diferença no resultado da partida. Aliás, não só aquele pênalti, como os outros três, quatro gols que ele perdeu no primeiro tempo, cara a cara com o Rossi, fizeram diferença no final da partida.
Walter Casagrande Jr.
