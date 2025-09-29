Topo

Esporte

OPINIÃO

PVC: Vitória hoje é inegociável para o São Paulo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 16h24

O São Paulo encara o Ceará hoje às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão, precisando vencer ou vencer, analisa o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

O Tricolor perdeu três partidas seguidas, foi eliminado com derrota em casa na Libertadores e precisa ganhar para seguir na briga direta por vaga na próxima edição do torneio continental.

Hoje vai ter manifestação às 18h na Praça Roberto Gomes Pedrosa, que está em obras, ali pelo Portão 1. As torcidas uniformizadas protestam contra a situação do clube, contra a diretoria. E depois vai ter pouca gente dentro do Morumbi — o Morumbi vai estar muito mais vazio do que estava na quinta-feira passada. E o São Paulo precisa ganhar: tem que ganhar do Ceará porque ele tem que se aproximar da zona de classificação direta para a Libertadores.

Então, o São Paulo tem que ganhar do Ceará de qualquer jeito. Tem os desfalques, tem os problemas. O Lucas não está na condição ideal, o Oscar não volta a jogar antes da data FIFA, o Ferreirinha não está na condição ideal. Vamos ver o time que o Crespo vai colocar em campo. Para tentar não, é necessário ganhar do Ceará hoje às 20h.
Paulo Vinícius Coelho

Palmeiras se irrita mais com fala de Ceni do que com derrota para o Bahia

O Palmeiras não ficou tão chateado assim pelo resultado, as questões fora do campo e também o gramado que incomodaram mais o Palmeiras. A aspa do Ceni ironizando o Abel, falando que o Palmeiras só joga com chutão pra frente, então por isso que ele não podia reclamar do gramado. O próprio gramado em si irritou bastante o Palmeiras, porque além de atrapalhar o andamento do jogo, prejudicou dois atletas. Esses elementos que fizeram parte do jogo incomodaram mais do que o resultado em si, porque perder do Bahia, esse Bahia com o investimento depois do Grupo City, é algo natural -- o que incomodou mais foram esses bastidores, principalmente a aspa do Ceni.
Flavio Latif

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Cano tem 14 gols em clássicos cariocas desde que chegou ao Fluminense

Jean Silva lamenta briga no Spaten Fight Night e relembra episódio com Diego Lopes

Das crises de riso ao choro no adeus a Antero: relembre momentos marcantes de Paulo Soares

Após cirurgia cardíaca, Hugo Hoyama tem previsão de alta 'nesta semana'

Vasco se reapresenta e inicia preparação para duelo com o Palmeiras

Diretor do Palmeiras rebate crítica de Rogério Ceni a Abel Ferreira: 'Questão ética complicada'

Internacional faz penúltimo treino antes de duelo contra o Corinthians

Decisivo no Flamengo, Arrascaeta vive temporada mais artilheira da carreira

Surfe: Brasil avança com seis no 1º dia do Challenger Series em Portugal

Giay acerta renovação de contrato com o Palmeiras até 2030: 'Adaptado ao clube'

Thalita Simplício se consagra tetracampeã no Mundial Paralímpico de Atletismo