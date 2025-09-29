PVC: Vitória hoje é inegociável para o São Paulo

O São Paulo encara o Ceará hoje às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão, precisando vencer ou vencer, analisa o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

O Tricolor perdeu três partidas seguidas, foi eliminado com derrota em casa na Libertadores e precisa ganhar para seguir na briga direta por vaga na próxima edição do torneio continental.

Hoje vai ter manifestação às 18h na Praça Roberto Gomes Pedrosa, que está em obras, ali pelo Portão 1. As torcidas uniformizadas protestam contra a situação do clube, contra a diretoria. E depois vai ter pouca gente dentro do Morumbi — o Morumbi vai estar muito mais vazio do que estava na quinta-feira passada. E o São Paulo precisa ganhar: tem que ganhar do Ceará porque ele tem que se aproximar da zona de classificação direta para a Libertadores.

Então, o São Paulo tem que ganhar do Ceará de qualquer jeito. Tem os desfalques, tem os problemas. O Lucas não está na condição ideal, o Oscar não volta a jogar antes da data FIFA, o Ferreirinha não está na condição ideal. Vamos ver o time que o Crespo vai colocar em campo. Para tentar não, é necessário ganhar do Ceará hoje às 20h.

Paulo Vinícius Coelho

O Palmeiras não ficou tão chateado assim pelo resultado, as questões fora do campo e também o gramado que incomodaram mais o Palmeiras. A aspa do Ceni ironizando o Abel, falando que o Palmeiras só joga com chutão pra frente, então por isso que ele não podia reclamar do gramado. O próprio gramado em si irritou bastante o Palmeiras, porque além de atrapalhar o andamento do jogo, prejudicou dois atletas. Esses elementos que fizeram parte do jogo incomodaram mais do que o resultado em si, porque perder do Bahia, esse Bahia com o investimento depois do Grupo City, é algo natural -- o que incomodou mais foram esses bastidores, principalmente a aspa do Ceni.

Flavio Latif

