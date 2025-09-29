Mauro Cezar: Vitória do Flamengo compensa má exibição na Libertadores

A vitória do Flamengo sobre o Corinthians foi importante na briga pelo título do Brasileirão e compensou a má atuação da equipe na classificação nos pênaltis na Libertadores, analisa Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

Na avaliação do colunista, o Corinthians foi melhor no primeiro tempo, mas perdeu intensidade e viu o Flamengo impor sua qualidade técnica na etapa final. Com a vitória em Itaquera e as derrotas de Palmeiras e Cruzeiro, o Rubro-Negro abriu vantagem na liderança.

Foi uma vitória do Flamengo para compensar um pouco, pelas circunstâncias, a má exibição de quinta-feira na Argentina. Muita gente não entendeu por que o time jogou melhor no segundo tempo. Para mim isso é muito claro: o Corinthians estava muito mais inteiro, ficou na sua a semana inteira, se preparou para o jogo, desfalcado, mas inteiro fisicamente. O Flamengo, pelo contrário: jogar mal na quinta-feira não significa que os caras não correram. Significa que jogaram mal. Depois do desgaste, a viagem e tudo mais. Então, no primeiro tempo, o Corinthians foi muito intenso. Por isso conseguiu jogar tão bem e teve a chance de ganhar o jogo. Mauro Cezar Pereira

No segundo tempo, o Corinthians não consegue manter o ritmo. É impossível jogar com aquela intensidade como o Corinthians jogou no primeiro tempo. Aí é a qualidade do Flamengo que entra em campo, o jogo se equilibra mais e o Flamengo consegue ter o maior controle. E consegue depois a virada. Então, foi importante. Mauro Cezar Pereira

O colunista destacou o confronto direto do Flamengo contra o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileiro.

Tem um detalhe agora pra quinta-feira que é preciso prestar atenção. Se o Flamengo conseguir uma vitória sobre o Cruzeiro, ele abre sete pontos sobre o Cruzeiro com o jogo a menos. Significa que ele pode abrir 10 pontos sobre o Cruzeiro.

Mauro Cezar Pereira

