Vitor Belfort aceita desafio de Popó, mas impõe condição para enfrentá-lo no boxe

A questão esportiva, compreensivelmente, acabou ficando de lado após a confusão protagonizada pelos times de Acelino 'Popó' Freitas e Wanderlei Silva, no encerramento do 'Spaten Fight Night 2', no último sábado (27). Porém, ela não foi totalmente esquecida. Ainda no ringue, enquanto se desculpava com o público por conta da briga generalizada com a equipe rival, o tetracampeão mundial de boxe aproveitou para desafiar seu próximo alvo: Vitor Belfort. E o baiano não ficou sem resposta.

Em entrevista ao canal 'Renato Cariani', do 'Youtube', Belfort aceitou o desafio e ressaltou que, antes mesmo do duelo entre Popó e Wanderlei, já estava disposto a enfrentar o vencedor do combate do último sábado. O ex-campeão do UFC, no entanto, condicionou sua participação em uma possível futura luta contra o baiano à possibilidade de chegar a um acordo sobre a diferença de peso deles, similar ao que existiu para a realização do confronto entre Popó e Wanderlei.

"O desafio está aceito, já falei. O vencedor ia lutar comigo. A minha questão é simples: ele aceitou lutar com o Wanderlei não mais de 98 kg. Ele (Wanderlei) não podia aumentar mais de 98 kg, acho que ele não podia passar de 98 (no dia da luta). No meu caso, eu luto com 91 kg. Peso 91 e a gente luta", afirmou Vitor.

Popó fora?

Apesar do desafio ao ex-campeão do UFC ter partido de Acelino Popó Freitas logo após sua vitória Wanderlei Silva, por desclassificação, um duelo contra Vitor Belfort pode não fazer mais parte dos planos do baiano. Isso porque, depois da repercussão negativa da briga generalizada na qual se envolveu ao lado dos seus filhos e equipe contra o time de Wanderlei no 'Spaten Fight Night 2', o tetracampeão mundial de boxe colocou em xeque sua continuidade no esporte.

