Vasco se reapresenta e inicia preparação para duelo com o Palmeiras
O Vasco se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou os treinamentos no CT Moacyr Barboza com foco no duelo diante do Palmeiras, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A equipe carioca vem de vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão. Os gols do triunfo foram marcados por Rayan e Paulo.
Assim, a partida contra o Palmeiras é vista como fundamental para entrar na briga por uma vaga na Libertadores. Caso o Vasco vença e Bahia ou Botafogo tropecem, o Cruzmaltino ficará a sete pontos de distância do G6.
Desfalques do Vasco
No entanto, o Vasco terá quatro desfalques para encarar o Verdão. Além dos lesionados Lucas Piton (lesão na panturrilha), Adson (fratura na tíbia), e Jair (rompimento de ligamento cruzado anterior do joelho direito), o volante Barros recebeu o terceiro amarelo e está suspenso para o duelo com o Palmeiras.
Próximo jogo
- Palmeiras x Vasco | 26ª rodada do Brasileirão
Data e horário: 1º de outubro, às 19h (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).