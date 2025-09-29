Vasco se reapresenta e inicia preparação para duelo com o Palmeiras

O Vasco se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou os treinamentos no CT Moacyr Barboza com foco no duelo diante do Palmeiras, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe carioca vem de vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão. Os gols do triunfo foram marcados por Rayan e Paulo.

Preparação para enfrentar o Palmeiras: ?? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/1sZU0vKQQN ? Vasco da Gama (@VascodaGama) September 29, 2025

No Brasileirão, o Vasco soma 30 pontos e se encontra, atualmente, em, com 25 jogos disputados. O Gigante da Colinada zona de rebaixamento e abriu oito pontos de distância para o Juventude, 17º colocado.

Assim, a partida contra o Palmeiras é vista como fundamental para entrar na briga por uma vaga na Libertadores. Caso o Vasco vença e Bahia ou Botafogo tropecem, o Cruzmaltino ficará a sete pontos de distância do G6.

Desfalques do Vasco

No entanto, o Vasco terá quatro desfalques para encarar o Verdão. Além dos lesionados Lucas Piton (lesão na panturrilha), Adson (fratura na tíbia), e Jair (rompimento de ligamento cruzado anterior do joelho direito), o volante Barros recebeu o terceiro amarelo e está suspenso para o duelo com o Palmeiras.

Próximo jogo