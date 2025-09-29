Topo

Esporte

Vasco se reapresenta e inicia preparação para duelo com o Palmeiras

29/09/2025 15h57

O Vasco se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou os treinamentos no CT Moacyr Barboza com foco no duelo diante do Palmeiras, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe carioca vem de vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão. Os gols do triunfo foram marcados por Rayan e Paulo.

No Brasileirão, o Vasco soma 30 pontos e se encontra, atualmente, em 11º lugar, com 25 jogos disputados. O Gigante da Colina se afastou da zona de rebaixamento e abriu oito pontos de distância para o Juventude, 17º colocado.

Assim, a partida contra o Palmeiras é vista como fundamental para entrar na briga por uma vaga na Libertadores. Caso o Vasco vença e Bahia ou Botafogo tropecem, o Cruzmaltino ficará a sete pontos de distância do G6.

Desfalques do Vasco

No entanto, o Vasco terá quatro desfalques para encarar o Verdão. Além dos lesionados Lucas Piton (lesão na panturrilha), Adson (fratura na tíbia), e Jair (rompimento de ligamento cruzado anterior do joelho direito), o volante Barros recebeu o terceiro amarelo e está suspenso para o duelo com o Palmeiras.

Próximo jogo

  • Palmeiras x Vasco | 26ª rodada do Brasileirão

    Data e horário: 1º de outubro, às 19h (de Brasília)

    Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Vasco se reapresenta e inicia preparação para duelo com o Palmeiras

Diretor do Palmeiras rebate crítica de Rogério Ceni a Abel Ferreira: 'Questão ética complicada'

Internacional faz penúltimo treino antes de duelo contra o Corinthians

Decisivo no Flamengo, Arrascaeta vive temporada mais artilheira da carreira

Surfe: Brasil avança com seis no 1º dia do Challenger Series em Portugal

Giay acerta renovação de contrato com o Palmeiras até 2030: 'Adaptado ao clube'

Thalita Simplício se consagra tetracampeã no Mundial Paralímpico de Atletismo

Após derrota, Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para pegar o Vasco

Barcelona renova com joia espanhola Marc Bernal e fixa multa rescisória em R$ 3,1 bilhões

Marcos Leonardo decide, e Al Hilal bate o Nasaf pela Champions Asiática

Carlos Prates analisa confusão entre times de Popó e Wanderlei: "Briga não tem regra"