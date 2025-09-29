Topo

Valencia processa Netflix por suposta distorção em documentário de Vini Jr

Clube alega que o documentário "Baila, Vini" prejudica a imagem do clube e torcedores - Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
Clube alega que o documentário "Baila, Vini" prejudica a imagem do clube e torcedores

29/09/2025 23h47

O Valencia entrou com uma ação judicial contra a Netflix e a produtora brasileira Conspiração Filmes, responsável pelo documentário "Baila, Vini", alegando que o conteúdo prejudica a imagem do clube e de seus torcedores. As informações são do jornal Marca.

Segundo o clube, o documentário apresenta imagens com legendas que distorcem a realidade. Um exemplo citado é um trecho em que a torcida aparece gritando "mono, mono" para Vini Jr., quando, na versão do clube, o correto seria "tonto, tonto". Antes de recorrer à Justiça, o Valencia já havia tentado, sem sucesso, obter uma retificação pública.

O departamento jurídico do clube protocolou a denúncia no Tribunal Número 1 de Valência, pedindo que o documentário seja corrigido, que a sentença judicial seja incluída no material e que seja concedida uma compensação econômica.

O Valencia reforçou que agiu rapidamente para identificar os indivíduos que insultaram Vinicius Jr., jogadores do Real Madrid, de forma racista, e que esses já foram condenados pela Justiça local.

O clube também conta com o apoio do sindicato majoritário da Polícia Nacional da Espanha, JUPOL, que emitiu um comunicado condenando as alegações de racismo feitas no documentário e defendendo a atuação profissional e neutra dos agentes citados.

